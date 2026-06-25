Viac ako tisíc ľudí ročne končí u lekárov: V horúčavách nerobte túto častú chybu!

PRAHA/BRATISLAVA - V horúcom počasí by sa ľudia mali vyhýbať nápojom obsahujúcim alkohol či kofeín, pretože odvodňujú organizmus. Nevhodné sú aj sladké alebo príliš studené nápoje, ktoré pocit smädu zvyšujú. Ľudia by mali uprednostniť čistú vodu alebo minerálku. Na sociálnej sieti X o tom dnes informoval Štátny zdravotný ústav v ČR (SZÚ). Podľa meteorológov budú v najbližších dňoch vo viacerých okresoch západného Slovenska teploty atakovať 40 stupňov Celzia. Viac ako tisíc ľudí kvôli teplu končí každoročne v starostlivosti lekárov, najčastejšie sú to muži.
"Potreba tekutín je značne individuálna, závisí od telesnej hmotnosti, veku, pohlavia, zloženia a množstva stravy, telesnej aktivity, teploty a vlhkosti vzduchu a množstva ďalších okolností," uviedol český SZÚ. Základné odporúčanie je vypiť približne dva až tri litre denne, vo viacerých menších dávkach. Prípadný nedostatok tekutín môže indikovať farba moču, ktorá by mala byť svetložltá. Čím je tmavší, tým je človek viac dehydrovaný.
Niektoré skupiny, ako deti alebo seniori, sú v horúčave viac ohrozené. Treba ich na príjem tekutín povzbudzovať, pretože nemajú včasný pocit smädu. "Niektorí seniori žijú sami a nikto im počas dňa nepripomenie, aby sa napili. Preto svojim pacientom radím stavať si rôzne do cesty poháriky s vodou, aby si pomocou vizuálneho vnemu uvedomili, že je potrebné sa napiť," uviedol v tlačovej správe Združenia praktických lekárov a Spoločnosti všeobecného lekárstva ČS JEP praktický lekár Josef Štolfa.
Pre telo je nebezpečný aj prebytok vody. "Naša krv má určité množstvo minerálov a ďalších látok. Ak človek pije extrémne množstvo vody, telo ju nezvládne prostredníctvom potu a moču vylučovať, a dôjde tak k zriedeniu týchto minerálov, predovšetkým sodíka," doplnil za praktických lekárov Ján Doleček. Sodík pomáha udržiavať rovnováhu tekutín v bunkách a mimo nich. "V konečnom dôsledku môže dôjsť k opuchu mozgu alebo srdcovému zlyhaniu," uviedol Doleček. Prílišnému pitiu vody by sa podľa neho mali vyhnúť pacienti, ktorí sa liečia so srdcovými chorobami. Na nadmerné zavodnenie môže upozorniť pulzujúca bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie a celková únava organizmu.
Bolesť hlavy, nevoľnosť alebo malátnosť môže ale spôsobovať aj samo horúce počasie. Väčšina ľudí to zvládne vyriešiť sama a bez ďalších komplikácií, takmer 1300 klientov VZP ale vlani vyhľadalo lekára. Náklady na ich liečbu s diagnózou "účinky tepla a svetla" dosiahli 2,4 milióna českých korún.
"Liečba zahŕňa napríklad rehydratáciu a ochladzovanie a v závažných prípadoch aj hospitalizáciu, ktorá vlani bola potrebná u desiatok klientov," uviedla poisťovňa. Ohrození sú predovšetkým ľudia s chorobami srdca či nadváhou alebo liečení niektorými liekmi, napríklad na depresiu alebo nespavosť. S lekárom by sa o svojom režime v horúčave mali poradiť ľudia s vysokým krvným tlakom, ktorí užívajú lieky na odvodnenie organizmu.
Najčastejšími problémami z horúceho počasia sú úpal a úžeh. Úpal nastáva pri zlyhaní mechanizmov regulujúcich telesnú teplotu, ktorá potom môže rýchlo vystúpiť až k 41 stupňom Celzia. V takom prípade hrozia zdravotné komplikácie aj úmrtia, postihnutého treba presunúť do tieňa a intenzívne ochladzovať. Úžeh vzniká pôsobením priameho slnečného žiarenia najmä na hlavu, pričom príznaky sa často prejavia až s niekoľkohodinovým odstupom. Postihnutému môže byť zle od žalúdka, objavujú sa aj bolesti hlavy alebo vracanie. Pomôže chlad a tieň a podávať tekutiny po malých dávkach.