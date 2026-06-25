Štvrtok25. jún 2026, meniny má Olívia, Tadeáš, zajtra Adriána

Viac ako tisíc ľudí ročne končí u lekárov: V horúčavách nerobte túto častú chybu!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/

PRAHA/BRATISLAVA - V horúcom počasí by sa ľudia mali vyhýbať nápojom obsahujúcim alkohol či kofeín, pretože odvodňujú organizmus. Nevhodné sú aj sladké alebo príliš studené nápoje, ktoré pocit smädu zvyšujú. Ľudia by mali uprednostniť čistú vodu alebo minerálku. Na sociálnej sieti X o tom dnes informoval Štátny zdravotný ústav v ČR (SZÚ). Podľa meteorológov budú v najbližších dňoch vo viacerých okresoch západného Slovenska teploty atakovať 40 stupňov Celzia. Viac ako tisíc ľudí kvôli teplu končí každoročne v starostlivosti lekárov, najčastejšie sú to muži.

"Potreba tekutín je značne individuálna, závisí od telesnej hmotnosti, veku, pohlavia, zloženia a množstva stravy, telesnej aktivity, teploty a vlhkosti vzduchu a množstva ďalších okolností," uviedol český SZÚ. Základné odporúčanie je vypiť približne dva až tri litre denne, vo viacerých menších dávkach. Prípadný nedostatok tekutín môže indikovať farba moču, ktorá by mala byť svetložltá. Čím je tmavší, tým je človek viac dehydrovaný.

Niektoré skupiny, ako deti alebo seniori, sú v horúčave viac ohrozené. Treba ich na príjem tekutín povzbudzovať, pretože nemajú včasný pocit smädu. "Niektorí seniori žijú sami a nikto im počas dňa nepripomenie, aby sa napili. Preto svojim pacientom radím stavať si rôzne do cesty poháriky s vodou, aby si pomocou vizuálneho vnemu uvedomili, že je potrebné sa napiť," uviedol v tlačovej správe Združenia praktických lekárov a Spoločnosti všeobecného lekárstva ČS JEP praktický lekár Josef Štolfa.

Pre telo je nebezpečný aj prebytok vody. "Naša krv má určité množstvo minerálov a ďalších látok. Ak človek pije extrémne množstvo vody, telo ju nezvládne prostredníctvom potu a moču vylučovať, a dôjde tak k zriedeniu týchto minerálov, predovšetkým sodíka," doplnil za praktických lekárov Ján Doleček. Sodík pomáha udržiavať rovnováhu tekutín v bunkách a mimo nich. "V konečnom dôsledku môže dôjsť k opuchu mozgu alebo srdcovému zlyhaniu," uviedol Doleček. Prílišnému pitiu vody by sa podľa neho mali vyhnúť pacienti, ktorí sa liečia so srdcovými chorobami. Na nadmerné zavodnenie môže upozorniť pulzujúca bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie a celková únava organizmu.

undefined
Zobraziť galériu (2)
undefined

Bolesť hlavy, nevoľnosť alebo malátnosť môže ale spôsobovať aj samo horúce počasie. Väčšina ľudí to zvládne vyriešiť sama a bez ďalších komplikácií, takmer 1300 klientov VZP ale vlani vyhľadalo lekára. Náklady na ich liečbu s diagnózou "účinky tepla a svetla" dosiahli 2,4 milióna českých korún.

"Liečba zahŕňa napríklad rehydratáciu a ochladzovanie a v závažných prípadoch aj hospitalizáciu, ktorá vlani bola potrebná u desiatok klientov," uviedla poisťovňa. Ohrození sú predovšetkým ľudia s chorobami srdca či nadváhou alebo liečení niektorými liekmi, napríklad na depresiu alebo nespavosť. S lekárom by sa o svojom režime v horúčave mali poradiť ľudia s vysokým krvným tlakom, ktorí užívajú lieky na odvodnenie organizmu.

Najčastejšími problémami z horúceho počasia sú úpal a úžeh. Úpal nastáva pri zlyhaní mechanizmov regulujúcich telesnú teplotu, ktorá potom môže rýchlo vystúpiť až k 41 stupňom Celzia. V takom prípade hrozia zdravotné komplikácie aj úmrtia, postihnutého treba presunúť do tieňa a intenzívne ochladzovať. Úžeh vzniká pôsobením priameho slnečného žiarenia najmä na hlavu, pričom príznaky sa často prejavia až s niekoľkohodinovým odstupom. Postihnutému môže byť zle od žalúdka, objavujú sa aj bolesti hlavy alebo vracanie. Pomôže chlad a tieň a podávať tekutiny po malých dávkach.

Viac o téme: TeploVodaStudenéNápoje
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Horúčavy útočia! Deti a seniori sú najohrozenejší, odborníci radia: TOTO im môže pomôcť
Zaujímavosti
Ilustračné foto
POZOR na lieky v horúčavách: Teplo ich môže znehodnotiť a ohroziť zdravie! Kde ich správne skladovať?
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na leto
Zdravotný horoskop na leto 2026: Na čo si dať pozor podľa znamenia zverokruhu?
vysetrenie.sk
undefined
Vysoké teploty ohrozujú zdravie: Viete, čo robiť pri KOLAPSE?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podpis zmluvy medzi mestom Košice a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru vo výške 20 miliónov eur
Podpis zmluvy medzi mestom Košice a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru vo výške 20 miliónov eur
Správy
Fredy Ayisi rok ignoroval bolesti! Hrozilo, že skončí na vozíčku a odkazuje: Nečakajte, operácia je jediná cesta
Fredy Ayisi rok ignoroval bolesti! Hrozilo, že skončí na vozíčku a odkazuje: Nečakajte, operácia je jediná cesta
Zoznam TV
Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov
Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov
Prominenti

Domáce správy

Cvičenie polície sa zmenilo
Cvičenie polície sa zmenilo na ostrý zásah: Na Železnej studničke našli stovky kusov munície
Domáce
Na Slovensko mieri ďalší
Na Slovensko mieri ďalší horúci deň: Výstrahy platia pre západ, juh aj časť východu
Domáce
FOTO Rodinný dom zachvátili plamene:
Rodinný dom zachvátili plamene: Škoda sa vyšplhala na 150-tisíc eur
Domáce
V Žiari nad Hronom vyrastie 78 nových nájomných bytov so štátnou podporou: Toto prinesie nový projekt
V Žiari nad Hronom vyrastie 78 nových nájomných bytov so štátnou podporou: Toto prinesie nový projekt
Banská Bystrica

Zahraničné

Rekordné horúčavy prinútili Paríž
Rekordné horúčavy prinútili Paríž konať: Mesto zakáže predaj aj konzumáciu alkoholu
Zahraničné
Takto bola Edda Elisa
Škandál na letisku: VIDEO Známu influencerku nepustili do lietadla! Vraj bola skoro nahá
Zahraničné
Európu sužujú extrémne horúčavy:
Európu sužujú extrémne horúčavy: Holandsko prvýkrát v histórii vyhlásilo najvyšší stupeň výstrahy
Zahraničné
Donald Trump
Trump neudržal nervy na uzde: Ostrá hádka a krik na stretnutí s republikánmi! TOTO bol dôvod
Zahraničné

Prominenti

Kate Hudson a Javier
Vášnivý bozk Kate Hudson a Javiera Bardema v uliciach New Yorku: Zastavili dopravu, turistov i taxíky!
Zahraniční prominenti
Tina pri nakrúcaní klipu
Speváčka Tina prijala špeciálne pozvanie: Na Zvolenskom zámku bude súčasťou veľkej šou!
Domáci prominenti
Milena Minichová na otvorení
Známe krásky ukázali svoje figúry: Fúú, môže takto dobre vyzerať slovenská herečka v obtiahnutom?!
Domáci prominenti
Kendall Jenner
Kendall Jenner je zaľúbená po uši: Fešáka nevystavuje ako kabelku! Chráni ho najmä pred... fuh
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Viac ako tisíc ľudí
Viac ako tisíc ľudí ročne končí u lekárov: V horúčavách nerobte túto častú chybu!
Zaujímavosti
Naozaj si myslíte, že
Naozaj si myslíte, že rakovine neviete predísť? Môžete mať na tom obrovský podiel
vysetrenie.sk
Matka spravila z dcéry
Matka spravila z dcéry vegánku, ona jedla mäso za jej chrbtom! Otec jej kupoval kuracie nugety
Zaujímavosti
undefined
Horúčavy útočia! Deti a seniori sú najohrozenejší, odborníci radia: TOTO im môže pomôcť
Zaujímavosti

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!
OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!
Zamestnanci bez výplat a obrovské dlhy: Európsky projekt sa skončil fiaskom. Súd poslal známu firmu do konkurzu!
Zamestnanci bez výplat a obrovské dlhy: Európsky projekt sa skončil fiaskom. Súd poslal známu firmu do konkurzu!
Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!
Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!
Prichádza zlacňovanie palív? Ropa zaplavuje trhy a ceny prudko padajú!
Prichádza zlacňovanie palív? Ropa zaplavuje trhy a ceny prudko padajú!

Šport

Krasokorčuľovanie prichádza o veľkú osobnosť: Moje telo sa stalo vážnou prekážkou
Krasokorčuľovanie prichádza o veľkú osobnosť: Moje telo sa stalo vážnou prekážkou
Ostatné
USA – Slovensko: Online prenos z MS 2026 v hokejbale žien
USA – Slovensko: Online prenos z MS 2026 v hokejbale žien
Hokejbal
MS VO FUTBALE 2026 Kanonier Schick šokoval ráznym rozhodnutím: Český futbal má na oveľa viac!
MS VO FUTBALE 2026 Kanonier Schick šokoval ráznym rozhodnutím: Český futbal má na oveľa viac!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Kritiku schytáva zo všetkých strán: Českí experti v nemom úžase z rozhodnutí trénera Koubka
MS VO FUTBALE 2026 Kritiku schytáva zo všetkých strán: Českí experti v nemom úžase z rozhodnutí trénera Koubka
MS vo futbale

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme
Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava

Kariéra a motivácia

Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Práca a voľný čas
Horúčavy v práci: Koľko vody musíte vypiť, aby vám neskolaboval organizmus?
Horúčavy v práci: Koľko vody musíte vypiť, aby vám neskolaboval organizmus?
Motivácia a produktivita
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Som študent
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Domáce

Varenie a recepty

Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
Ako očistiť kukuricu od otravných vlákien? Už žiadne fúzy medzi zubami
Ako očistiť kukuricu od otravných vlákien? Už žiadne fúzy medzi zubami
Rady a tipy
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
Rady a tipy

Technológie

Bežný vitamín môže pomôcť v boji s jednou z najsmrteľnejších rakovín mozgu. Výsledky vyzerajú nádejne, no doma to neskúšaj
Bežný vitamín môže pomôcť v boji s jednou z najsmrteľnejších rakovín mozgu. Výsledky vyzerajú nádejne, no doma to neskúšaj
Veda a výskum
VIDEO: Americká polícia vytiahla pomocou drona nôž z rúk podozrivého. Neskôr za to zožala vlnu kritiky
VIDEO: Americká polícia vytiahla pomocou drona nôž z rúk podozrivého. Neskôr za to zožala vlnu kritiky
Správy
Digitálne euro je o krok bližšie. Platiť ním budeš môcť aj offline, no hotovosť podľa Bruselu nahradiť nemá
Digitálne euro je o krok bližšie. Platiť ním budeš môcť aj offline, no hotovosť podľa Bruselu nahradiť nemá
Správy
Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS vedcom zamotala hlavy. Môže byť časovou kapsulou staršou než Slnečná sústava
Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS vedcom zamotala hlavy. Môže byť časovou kapsulou staršou než Slnečná sústava
Vesmír

Bývanie

Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode

Pre kutilov

Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
Partnerské vzťahy
Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Takto bola Edda Elisa
Zahraničné
Škandál na letisku: VIDEO Známu influencerku nepustili do lietadla! Vraj bola skoro nahá
Donald Trump
Zahraničné
Trump neudržal nervy na uzde: Ostrá hádka a krik na stretnutí s republikánmi! TOTO bol dôvod
Náhla TRAGÉDIA pred letnými
Domáce
Náhla TRAGÉDIA pred letnými prázdninami: Kúpanie sa stalo osudným len 18-ročnému Dominikovi, škola smúti!
S letnými PRIESKUMAMI so
Domáce
S letnými PRIESKUMAMI so roztrhlo vrece: Demokrati a PS menia pravidlá hry, Danko je už jednou nohou v parlamente!

Ďalšie zo Zoznamu