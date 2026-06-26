Baletný majster Vlastimil Harapes (†77): Rozpolili jeho pozostatky! Druhý hrob má netradičný detail

PRAHA - Legendárny český tanečník a bývalý umelecký šéf baletu Národného divadla Vlastimil Harapes (†77) našiel posledný odpočinok na dvoch miestach. Jeho rodina sa totiž rozhodla rozdeliť jeho pozostatky na dve časti.
Napriek úmorným horúčavám sa na vyšehradskom cintoríne v Prahe zišli desiatky rodinných príslušníkov, priateľov aj bývalých kolegov, aby vzdali hold jednej z najväčších osobností českého baletu. Práve tam v stredu uložili urnu s časťou Harapesovho popola.
Za myšlienkou pochovať legendárneho umelca aj na Vyšehrade stála jeho dlhoročná priateľka a bývalá baletka Renata Sabongui. „Keď som stála v roku 2024 na javisku Národného divadla čestnú stráž pri Vlastíkovej rakve, napadlo mi, že by mal byť pochovaný na Vyšehrade. Som rada, že sa to podarilo,“ prezradila českému denníku Aha!.
S návrhom napokon súhlasila aj rodina. Prvá časť Harapesových pozostatkov už od minulého roka odpočíva v Droužkoviciach pri Chomutove, kde vyrastal. Jeho netere tam vybrali elegantný náhrobný kameň, ktorý zdobí tanečníkov vlastnoručný podpis.
Ani nový hrob na pražskom Vyšehrade nie je obyčajný. Náhrobok vytvoril akademický sochár Jaroslav Urbánek a obsahuje aj netradičný detail – špeciálne kŕmidlo s nádobkou na vodu pre vtáčiky. Podľa organizátorov ide o prvok, aký sa na vyšehradskom cintoríne doteraz nenachádzal.
Harapes by tento rok v júli oslávil 80. narodeniny. Hoci jeho spopolnené pozostatky rozdelili na dve časti, obe miesta dnes pripomínajú život výnimočného umelca, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie českého baletu.