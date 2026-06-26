Nová „Dobrá karta“ od Slovenskej sporiteľne: pomáhať môžeš obyčajným platením mobilom, nič navyše neplatíš

Pomáhať druhým dnes vieš aj bez toho, aby si posielal peniaze alebo niekam chodil. Stačí, že platíš tak ako doteraz – mobilom či hodinkami. Slovenská sporiteľňa prináša novú Dobrú kartu, pri ktorej 0,2 % z každej platby putuje na pomoc neziskovým organizáciám. Tebe sa z účtu nestrhne ani cent navyše, príspevok za teba platí Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Platíš mobilom a zároveň pomáhaš
Dobrá karta je virtuálna platobná karta v aplikácii George. Klient si ju zriadi priamo v mobile – stačí si pri vytváraní novej virtuálnej karty vybrať špeciálny dizajn so srdcom, kartu aktivovať a pridať do digitálnej peňaženky v telefóne alebo hodinkách. Keď si ju nastaví ako predvolenú kartu, 0,2 percenta z každej jeho platby sa automaticky započíta do príspevku pre vybranú neziskovú organizáciu.
Ľudia nemusia meniť svoje návyky ani si čokoľvek odopierať. Platby za nákup, benzín či obed v reštaurácii fungujú rovnako, ako sú zvyknutí doteraz. Rozdiel je v tom, že za každou takouto platbou sa skrýva malá pomoc – ktorú financuje Nadácia Slovenskej sporiteľne.
„V Nadácii Slovenskej sporiteľne kladieme mimoriadny dôraz na význam a rozvoj individuálnej filantropie na Slovensku. Spoluprácou s bankou na virtuálnej Dobrej karte sa snažíme poukázať na to, aké dôležité je, aby sa každý z nás osobne zapájal do pomoci druhým. V tomto prípade aspoň tým, že si na svoje platby vyberie platobnú kartu, ktorá pomáha,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Liga proti rakovine a ďalšie organizácie
Čím viac klienti Dobrou kartou platia, tým vyšší príspevok môže Nadácia Slovenskej sporiteľne poslať ďalej. Pre jednu neziskovú organizáciu môže ísť až o 15 000 eur za tri mesiace. Aby pomoc nesmerovala len jedným smerom, každé tri mesiace podporí Dobrá karta inú neziskovú organizáciu alebo občianske združenie.
Od apríla do júna 2026 môžu klienti Slovenskej sporiteľne prostredníctvom svojich každodenných platieb podporiť Ligu proti rakovine, ktorá už desiatky rokov pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám. Od júla do septembra podporia občianske združenie Červený nos Clowndoctors, ktoré prináša prostredníctvom klaunského umenia smiech a radosť tým, ktorí to potrebujú – najmä chorým deťom aj ich rodičom do nemocníc a seniorom do seniorských zariadení.
Bez poplatku a s výhodami virtuálnej karty
Dobrá karta je nielen nástrojom na pomoc, ale aj modernou virtuálnou kartou v Georgeovi. Údaje karty sú dostupné len v aplikácii, čo zvyšuje bezpečnosť pri platbách na internete a pri mobilných platbách – kartu nemožno fyzicky stratiť ani ukradnúť. Zriadenie, zrušenie či dočasné zablokovanie a odblokovanie Dobrej karty je bez poplatkov.
Viac informácií o Dobrej karte a o tom, ako si ju zriadiť, nájdu záujemcovia na webe www.slsp.sk/dobrakarta.
(Zdroj: Slovenská sporiteľna)
FAQ: Čo je Dobrá karta a ako funguje?
1. Čo je Dobrá karta od Slovenskej sporiteľne?
Dobrá karta je virtuálna platobná karta v aplikácii George. Klient si ju zriadi k svojmu účtu a používa ju pri platbách mobilom alebo hodinkami rovnako, ako bežnú kartu. Rozdiel je v tom, že pri každej platbe putuje 0,2 % z hodnoty nákupu na podporu vybranej neziskovej organizácie, pričom klient neplatí nič navyše – príspevok hradí Nadácia Slovenskej sporiteľne.
2. Komu Dobrá karta momentálne pomáha a koľko peňazí môžu neziskovky získať?
Každé tri mesiace podporuje Dobrá karta inú neziskovú organizáciu alebo občianske združenie. V jednom štvrťroku môže Nadácia Slovenskej sporiteľne poslať vybranej organizácii až 15 000 eur, v závislosti od objemu platieb, ktoré klienti Dobrou kartou urobia. V období od apríla do júna 2026 smeruje podpora Lige proti rakovine.
3. Ako si môžem Dobrú kartu zriadiť a koľko ma stojí?
Dobrú kartu si klient zriadi priamo v aplikácii George – vyberie si dizajn so srdcom, kartu aktivuje a pridá do digitálnej peňaženky v mobile alebo hodinkách. Za zriadenie, zrušenie ani za správu Dobrej karty sa neplatí poplatok. Karta je tak bežnou súčasťou digitálneho bankovníctva, ktorá navyše pri každej platbe podporuje neziskové projekty.
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