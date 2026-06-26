Piatok26. jún 2026, meniny má Adriána, zajtra Ladislav, Ladislava

Exfarmárka odhalila recept na štíhlu postavu a... Takto vníma lieky na chudnutie!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (43)
(Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Exfarmárka Beáta Bejba Rusnáková výrazne schudla. Teraz prezradila svoj recept na štíhlu postavu!

Beátu Bejbu Rusnákovú môžete poznať z markizáckych obrazoviek. Divákov si získala najmä účinkovaním v reality šou Farma, no výraznú pozornosť vzbudila aj v romantickej šou Ruža pre nevestu. V poslednom období si však fanúšikovia všimli ešte jednu výraznú zmenu – sympatická brunetka viditeľne schudla. Práve preto nás zaujímalo, čo stojí za jej premenou a ako sa jej podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré sú na prvý pohľad neprehliadnuteľné.

„Je to dlhá cesta, trvalo mi to dva roky. Ja som sa v decembri 2024 odhodlala k tomu. Skončila som školu a ja som vždy hovorila, že ja po škole schudnem,” priznala pre Topky. Ako sama hovorí, za jej premenou sa neskrýva žiadny zázračný recept ani drastické metódy. Naopak, stavila na poctivú prácu, trpezlivosť a postupné budovanie zdravých návykov. „Nič len strava, pohyb, cvičenie a iné nastavenie hlavy,” dodala.

Priznáva však, že cesta k vysnívanej postave nebola vôbec jednoduchá. Najväčšou výzvou pre ňu bolo udržať si disciplínu, naučiť sa kontrolovať chute, zmenšiť porcie a dodržiavať nový režim aj v momentoch, keď motivácia nebola na najvyššej úrovni. Práve vytrvalosť a zmena myslenia podľa nej zohrali kľúčovú úlohu. Téma chudnutia je v súčasnosti mimoriadne aktuálna aj v súvislosti s liekmi, ako sú Ozempic či Mounjaro, ktoré využívajú nielen pacienti s diagnózami, pre ktoré sú určené, ale čoraz častejšie aj ľudia túžiaci po rýchlejšom úbytku hmotnosti.

Zaujímalo nás preto, aký názor má na tento trend samotná markizácka kráska. „Ja sama proti tomu nič nemám. Ja sa bojím všetkých možných chorôb, takže ja sama mám voči tomu menší strach. Ale keď je niekto chorobne obézny, že má naozaj tú extrémnu nadváhu, nehovorím o nadváhe 5-6 kíl, vtedy by som to ja odporúčala,” dodala otvorene. Sama však zostáva verná prirodzenej ceste, ktorá jej priniesla výsledky bez skratiek. V súkromí je Beáta už dlhší čas šťastne zadaná. Viac o jej partnerovi a spoločnom živote sa dozviete v rozhovore nižšie.

Exfarmárka odhalila tajomstvo svojej štíhlej postavy a... Čo hovorí na lieky na chudnutie? (Zdroj: Vlado Anjel)

Viac o téme: Beáta Bejba RusnákováCelebrity Combat
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šou Are You The
Prvý sex vo vile: Syn speváka Hložka posunul v Are You The One vzťah s Natáliou: Pikantné!
Domáci prominenti
Andrea Verešová, Daniela Volopich
Andrea Verešová vydala dcéru: Divoký tanec nevesty a vášnivé bozky pod horami
Domáci prominenti
Známa misska si rypla
Známa misska si rypla do žien na zoznamkách: Pozitívne hlášky? Podľa nej varovný signál!
Domáci prominenti
Mamba Dasha
Mambin boj s kilami: Pol roka tvrdej driny sa vyplatilo... FOTO!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podpis zmluvy medzi mestom Košice a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru vo výške 20 miliónov eur
Podpis zmluvy medzi mestom Košice a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru vo výške 20 miliónov eur
Správy
Fredy Ayisi rok ignoroval bolesti! Hrozilo, že skončí na vozíčku a odkazuje: Nečakajte, operácia je jediná cesta
Fredy Ayisi rok ignoroval bolesti! Hrozilo, že skončí na vozíčku a odkazuje: Nečakajte, operácia je jediná cesta
Zoznam TV
Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov
Tajomné iskrenie v očiach: Karin Haydu naznačila, kto s ňou bude chodiť do luxusných kúpeľov
Prominenti

Domáce správy

FOTO TRAGICKÝ večer s osudným
TRAGICKÝ večer s osudným šmykom: Motocyklista pri Galante neprežil náraz do oplotenia
Domáce
Pozor, vodiči! D2 pri
Pozor, vodiči! D2 pri Bratislave v smere do Malaciek zablokovala nehoda za tunelom Sitina
Domáce
FOTO V Gdansku sa koná
Fico sa stretol s ukrajinskou premiérkou: Hovorili aj o návšteve Zelenského v Bratislave
Domáce
Nemocnica v Snine má nové prístroje, rieši sa aj miliónová investícia do rezonancie
Nemocnica v Snine má nové prístroje, rieši sa aj miliónová investícia do rezonancie
Prešov

Zahraničné

Zlá správa pre milovníkov
Zlá správa pre milovníkov piva: Obľúbený nápoj už čoskoro zdražie! Zhoršiť sa môže aj kvalita
Zahraničné
Marceli de Oliveira Gottardoová
Desivá smrť: Žena zomrela pri exorcisme! Jej kamarát tvrdil, že je posadnutá diablom
Zahraničné
Tragédia v obľúbenom francúzskom
Tragédia v obľúbenom francúzskom letovisku: Zrútený útes zabil človeka, po ďalšom pátrajú
Zahraničné
V Poľsku sa zrazili
V Poľsku sa zrazili dva vlaky: Na mieste sú zranení aj desiatky hasičov
Zahraničné

Prominenti

Exfarmárka odhalila recept na
Exfarmárka odhalila recept na štíhlu postavu a... Takto vníma lieky na chudnutie!
Domáci prominenti
Chris O'Donnell
Tento herec vyšupol DiCapria: Neuveríte, vďaka čomu dostal rolu v Batmanovi!
Osobnosti
Krst piesne Anity Soul,
Telo dvojnásobnej mamy vyráža dych: Táto známa modelka že má 43 rokov? Wau…. dokonalé....
Domáci prominenti
Kate Hudson a Javier
Vášnivý bozk Kate Hudson a Javiera Bardema v uliciach New Yorku: Zastavili dopravu, turistov i taxíky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Viac ako tisíc ľudí
Viac ako tisíc ľudí ročne končí u lekárov: V horúčavách nerobte túto častú chybu!
Zaujímavosti
Naozaj si myslíte, že
Naozaj si myslíte, že rakovine neviete predísť? Môžete mať na tom obrovský podiel
vysetrenie.sk
Matka spravila z dcéry
Matka spravila z dcéry vegánku, ona jedla mäso za jej chrbtom! Otec jej kupoval kuracie nugety
Zaujímavosti
undefined
Horúčavy útočia! Deti a seniori sú najohrozenejší, odborníci radia: TOTO im môže pomôcť
Zaujímavosti

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)
Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)
OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!
OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!
Zamestnanci bez výplat a obrovské dlhy: Európsky projekt sa skončil fiaskom. Súd poslal známu firmu do konkurzu!
Zamestnanci bez výplat a obrovské dlhy: Európsky projekt sa skončil fiaskom. Súd poslal známu firmu do konkurzu!
Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!
Platíte kartou alebo mobilom? Pozor, mnohí Slováci netušia, čo si obchodník nesmie dovoliť!

Šport

Japonsko – Švédsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Japonsko – Švédsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Ani expresný vedúci gól nestačil: Ekvádor po obrate s Nemeckom vybojoval postup
MS VO FUTBALE 2026 Ani expresný vedúci gól nestačil: Ekvádor po obrate s Nemeckom vybojoval postup
MS vo futbale
Tunisko – Holandsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Tunisko – Holandsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Krasokorčuľovanie prichádza o veľkú osobnosť: Moje telo sa stalo vážnou prekážkou
Krasokorčuľovanie prichádza o veľkú osobnosť: Moje telo sa stalo vážnou prekážkou
Ostatné

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme
Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava

Kariéra a motivácia

Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Práca a voľný čas
Horúčavy v práci: Koľko vody musíte vypiť, aby vám neskolaboval organizmus?
Horúčavy v práci: Koľko vody musíte vypiť, aby vám neskolaboval organizmus?
Motivácia a produktivita
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Študenti, pri brigáde môžete ušetriť na odvodoch. Stačí urobiť jeden krok
Som študent
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
MŠVVaM: Nový národný projekt podporí zodpovedné využívanie AI v školách
Domáce

Varenie a recepty

Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Neprekonateľný marhuľový džem podľa prababky bez gelfixu a chémie
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
Hrnčeková liata buchta s tvarohom. Cesto vylejete na plech, pridáte suroviny a máte hotovo.
Ako očistiť kukuricu od otravných vlákien? Už žiadne fúzy medzi zubami
Ako očistiť kukuricu od otravných vlákien? Už žiadne fúzy medzi zubami
Rady a tipy
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
6 overených receptov na domáce dresingy. Lepšie v obchode nekúpite
Rady a tipy

Technológie

Bežný vitamín môže pomôcť v boji s jednou z najsmrteľnejších rakovín mozgu. Výsledky vyzerajú nádejne, no doma to neskúšaj
Bežný vitamín môže pomôcť v boji s jednou z najsmrteľnejších rakovín mozgu. Výsledky vyzerajú nádejne, no doma to neskúšaj
Veda a výskum
VIDEO: Americká polícia vytiahla pomocou drona nôž z rúk podozrivého. Neskôr za to zožala vlnu kritiky
VIDEO: Americká polícia vytiahla pomocou drona nôž z rúk podozrivého. Neskôr za to zožala vlnu kritiky
Správy
Digitálne euro je o krok bližšie. Platiť ním budeš môcť aj offline, no hotovosť podľa Bruselu nahradiť nemá
Digitálne euro je o krok bližšie. Platiť ním budeš môcť aj offline, no hotovosť podľa Bruselu nahradiť nemá
Správy
Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS vedcom zamotala hlavy. Môže byť časovou kapsulou staršou než Slnečná sústava
Medzihviezdna kométa 3I/ATLAS vedcom zamotala hlavy. Môže byť časovou kapsulou staršou než Slnečná sústava
Vesmír

Bývanie

Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?
Tieto rastliny vydržia sucho aj horúčavy a aj v extrémoch môžu krásne zakvitnúť! Čo vysadiť do slnečnej páľavy?

Pre kutilov

Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
Partnerské vzťahy
Môj manžel zostával v práci čoraz dlhšie. Tušila som neveru, ale pravda ma zasiahla oveľa viac
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zlá správa pre milovníkov
Zahraničné
Zlá správa pre milovníkov piva: Obľúbený nápoj už čoskoro zdražie! Zhoršiť sa môže aj kvalita
Marceli de Oliveira Gottardoová
Zahraničné
Desivá smrť: Žena zomrela pri exorcisme! Jej kamarát tvrdil, že je posadnutá diablom
Za dobrotu na žobrotu:
Zahraničné
Za dobrotu na žobrotu: Senior priznal obohatenie zo zberu fliaš, teraz to trpko ľutuje! Štát mu siahol na dôchodok
Takto bola Edda Elisa
Zahraničné
Škandál na letisku: VIDEO Známu influencerku nepustili do lietadla! Vraj bola skoro nahá

Ďalšie zo Zoznamu