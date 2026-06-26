Exfarmárka odhalila recept na štíhlu postavu a... Takto vníma lieky na chudnutie!

BRATISLAVA - Exfarmárka Beáta Bejba Rusnáková výrazne schudla. Teraz prezradila svoj recept na štíhlu postavu!
Beátu Bejbu Rusnákovú môžete poznať z markizáckych obrazoviek. Divákov si získala najmä účinkovaním v reality šou Farma, no výraznú pozornosť vzbudila aj v romantickej šou Ruža pre nevestu. V poslednom období si však fanúšikovia všimli ešte jednu výraznú zmenu – sympatická brunetka viditeľne schudla. Práve preto nás zaujímalo, čo stojí za jej premenou a ako sa jej podarilo dosiahnuť výsledky, ktoré sú na prvý pohľad neprehliadnuteľné.
„Je to dlhá cesta, trvalo mi to dva roky. Ja som sa v decembri 2024 odhodlala k tomu. Skončila som školu a ja som vždy hovorila, že ja po škole schudnem,” priznala pre Topky. Ako sama hovorí, za jej premenou sa neskrýva žiadny zázračný recept ani drastické metódy. Naopak, stavila na poctivú prácu, trpezlivosť a postupné budovanie zdravých návykov. „Nič len strava, pohyb, cvičenie a iné nastavenie hlavy,” dodala.
Priznáva však, že cesta k vysnívanej postave nebola vôbec jednoduchá. Najväčšou výzvou pre ňu bolo udržať si disciplínu, naučiť sa kontrolovať chute, zmenšiť porcie a dodržiavať nový režim aj v momentoch, keď motivácia nebola na najvyššej úrovni. Práve vytrvalosť a zmena myslenia podľa nej zohrali kľúčovú úlohu. Téma chudnutia je v súčasnosti mimoriadne aktuálna aj v súvislosti s liekmi, ako sú Ozempic či Mounjaro, ktoré využívajú nielen pacienti s diagnózami, pre ktoré sú určené, ale čoraz častejšie aj ľudia túžiaci po rýchlejšom úbytku hmotnosti.
Zaujímalo nás preto, aký názor má na tento trend samotná markizácka kráska. „Ja sama proti tomu nič nemám. Ja sa bojím všetkých možných chorôb, takže ja sama mám voči tomu menší strach. Ale keď je niekto chorobne obézny, že má naozaj tú extrémnu nadváhu, nehovorím o nadváhe 5-6 kíl, vtedy by som to ja odporúčala,” dodala otvorene. Sama však zostáva verná prirodzenej ceste, ktorá jej priniesla výsledky bez skratiek. V súkromí je Beáta už dlhší čas šťastne zadaná. Viac o jej partnerovi a spoločnom živote sa dozviete v rozhovore nižšie.