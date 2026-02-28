Malachovská o ZOZNÁMENÍ s manželom: Na Ivetu použil Martin TRÚFALÝ trik! Je to švihák

BRATISLAVA - Na premiére komédie Šviháci sa objavila aj Iveta Malachovská. Moderátorka prezradila, čím by podľa nej mal disponovať pravý švihák – a prekvapí, že jej manžel Martin navonok tak nepôsobí. Vraj je to však presne ten typ, ktorý skrýva viac, než ukazuje.
Premiéra komédie Šviháci pritiahla do kina viacero známych tvárí – a nechýbala ani moderátorka Iveta Malachovská, ktorá prišla podporiť slovenskú tvorbu. A keďže už samotný názov filmu provokuje otázku, bolo jasné, že ako prvá prišla na rad téma mužov "švihákov". „Vôbec nemusia mať dokonalé postavy. Pre mňa sú šviháci muži, ktorí majú charizmu a to je niečo, čo sa nedá kúpiť… čo sa musí získať postupom času. V každom prípade je pre mňa švihák ten, kto má humor, kto ma vie rozosmiať, kto ma vie nadchnúť a kto ma vie pre niečo zapáliť.“
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Keď však prišla reč na "novodobých švihákov", Iveta neostala svojej úprimnosti nič dlžná. „Myslím si, že to majú ťažké, pretože tlak na nich je veľmi silný… ženy si na nich všímajú iné kritériá, a možno aj muži iné kritériá ponúkajú ženám... Prídu na to, keď budú mať môj vek, že život sa hrá úplne niekde inde a s úplne inými kartami.“ Iveta dokonca prezradila, že aj jej dcéra Kristína má dnes na mužov úplne iný meter než kedysi. Tak čo, je moderátorka s nádejným budúcim ženíchom spokojná?
