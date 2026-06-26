Benešove dekréty opäť na stole: Fico s Magyarom sa dohodli na spoločnom riešení

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok vyhlásil, že sa predsedom vlády SR Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia, píše agentúra MTI a server telex.hu.
Magyar to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii pri otázke, do akej miery Benešove dekréty ovplynia spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). Témou summitu v maďarskom Gödöllő to však podľa jeho slov nebolo. Magyar tvrdí, že sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Doležitejšia ako rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia.
Fico v utorok v Gödöllő vyhlásil, že krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. Za nadchádzajúce slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4.