Slovensko sa dusí! Väčšina územia čelí výstrahám pred extrémnymi horúčavami

BRATISLAVA - Na väčšine územia Slovenska sú v piatok vyhlásené výstrahy prvého i druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12.00 h a zostanú platné do večera. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy druhého stupňa platia v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Prvý stupeň meteorológovia vyhlásili vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie a Spišská Nová Ves.
Teploty vystúpia až na 35 stupňov
Na území s druhým stupňom výstrah sa môže vyskytnúť teplota vzduchu do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil ústav.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.