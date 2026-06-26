Mladá učiteľka niekedy neotvorí ani oči: Vzácna choroba jej mení tvár na nepoznanie

BLACKPOOL - Ešte nedávno viedla hodiny telesnej výchovy, športovala a žila aktívnym životom. Dnes sa však 37-ročná Britka niekedy zobudí s tak opuchnutou tvárou, že sa nedokáže ani pozerať. Zriedkavé genetické ochorenie jej počas niekoľkých rokov obrátilo život naruby.
Claire Titteringtonová z britského Blackpoolu bola dlhé roky zvyknutá na pohyb. Práca učiteľky telesnej výchovy a šport patrili k jej každodennému životu. Netušila však, že sa v jej tele skrýva vzácna genetická porucha, ktorá sa môže prejaviť náhle a bez varovania.
Prvé problémy sa objavili niekoľko mesiacov po dopravnej nehode. Hoci nehoda nebola podľa nej vážna a neniesla za ňu zodpovednosť, utrpela zlomeninu nosa a ruky.
Lekári sa domnievajú, že práve fyzické zranenia a následný stres mohli spustiť ochorenie, o ktorom dovtedy vôbec nevedela.
Z nenápadného problému sa stal desivý stav
Spočiatku si všímala len mierne opuchy. Postupom času však boli čoraz výraznejšie a objavovali sa častejšie.
Keď sa jej zdravotný stav prudko zhoršil, skončila na pohotovosti. Lekári sa najprv domnievali, že ide o alergickú reakciu. Nasadená liečba však nepriniesla žiadne zlepšenie.
Claire opisuje, že počas najťažších záchvatov vyzerá úplne inak než zvyčajne. „Keď mi opuchne tvár, som úplne na nepoznanie. Oči sa zatvoria natoľko, že nevidím, a pokožka je napnutá a lesklá. Mám pocit, akoby sa moja hlava niekoľkonásobne zväčšila,“ povedala podľa fotografií a informácií zverejnených agentúrou Profimedia.
Odpoveď prišla až po rokoch
Počas nasledujúcich mesiacov musela opakovane vyhľadať urgentnú zdravotnú pomoc. Napriek viacerým vyšetreniam sa dlho nedarilo zistiť, čo jej problémy spôsobuje.
Správnu diagnózu stanovili lekári až tento rok. Ukázalo sa, že trpí hereditárnym angioedémom (HAE), zriedkavým genetickým ochorením sprevádzaným náhlymi a rozsiahlymi opuchmi rôznych častí tela.
Choroba môže postihnúť kožu, tráviaci trakt, ale aj dýchacie cesty. Práve opuch v oblasti hrdla patrí medzi najnebezpečnejšie komplikácie.
Zo športovkyne človek bojujúci s každým krokom
Následky ochorenia zasiahli prakticky všetky oblasti jej života. Žena, ktorá bola kedysi neustále v pohybe, dnes niekedy zápasí aj s obyčajnými každodennými aktivitami.
„Kedysi som bola najaktívnejší človek v miestnosti. Dnes sa niekedy zadýcham už po krátkej prechádzke. Choroba mi vzala veľkú časť života, ktorý som milovala,“ priznala.
Podľa jej slov je najťažšie zmieriť sa s tým, že zdravotný stav sa môže zmeniť prakticky zo dňa na deň.
Chce pomáhať ďalším pacientom
Napriek náročnej situácii sa Claire nevzdáva. Absolvuje liečbu, pravidelne si podáva injekcie a snaží sa upozorňovať na ochorenie, ktoré býva často nesprávne zamieňané za alergiu.
Zároveň chce ľuďom ukázať, že chronické choroby neovplyvňujú len zdravotný stav, ale môžu zásadne zmeniť celý život, kariéru aj každodenné fungovanie.
Svojím príbehom sa preto snaží zvýšiť povedomie o hereditárnom angioedéme a pomôcť pacientom, ktorí na správnu diagnózu často čakajú celé roky.