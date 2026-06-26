Zlá správa pre milovníkov piva: Obľúbený nápoj už čoskoro zdražie! Zhoršiť sa môže aj kvalita

PRAHA - Milovníci piva si už čoskoro budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Podľa odhadov popredných ekonómov a odborníkov z brandže sa totiž nezadržateľne blíži ďalšia vlna zdražovania obľúbeného zlatistého moku. Ceny by mali citeľne stúpnuť už na jeseň tohto roka, pričom nárast môže dosiahnuť až sedem percent. Hlavným vinníkom je extrémne jarné sucho, ktoré zdevastovalo úrodu kľúčovej suroviny, no situáciu výrazne komplikuje aj napätá geopolitická situácia vo svete.
Zdražovanie piva nebude len lokálnym problémom, ale odráža globálne ekonomické tlaky. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda pre CNN Prima NEWS priblížil, že pivovary musia reagovať na rastúce náklady na viacerých frontoch.
Medzi hlavné faktory patria drahšie obalové materiály, rast cien energií a drahšie pohonné hmoty. Vyššie náklady budú totiž na dopravu surovín do pivovarov a následnú distribúciu hotového piva distribútorom a do podnikov.
Jarné sucho zničilo sladový jačmeň
Ešte väčším strašiakom než drahá nafta je však pre pivovarníkov katastrofálny nedostatok kvalitného sladového jačmeňa. Ten spôsobilo extrémne sucho, ktoré panovalo v priebehu marca a apríla. Podľa pestovateľov spadlo v kľúčovom období vegetácie len minimum zrážok, čo malo na porasty devastačné následky – jačmeň je slabý, nízky a riedky.
Poľnohospodári už teraz otvorene hovoria o tom, že výpadok úrody dosiahne na mnohých miestach až 30 percent. Keďže tržby z hektára nepokryjú ani základné náklady na osivo, spracovanie pôdy a ošetrenie porastov, poľnohospodársky sektor bude musieť straty kompenzovať vyššími nákupnými cenami pre pivovary.
Pivovary sa boja o kvalitu
Okrem samotného množstva jačmeňa vyvoláva vrásky na čele odborníkov aj jeho očakávaná kvalita. Kvôli nedostatku vlahy totiž v zrnách stúpa podiel bielkovín, čo je pre sladovníkov nežiadúci jav. Obavy neskrývajú ani najväčší hráči na trhu. Komoditný manažér Plzeňského Prazdroja Vladimír Rada priznal, že z vyššieho obsahu bielkovín v novom obilí majú reálny strach. Pivovary sa preto v najbližších mesiacoch budú snažiť situáciu stabilizovať a variť pivo zo starších zásob jačmeňa z minulého roka, ktoré by im mali vydržať približne do jesene.
Minuloročná úroda bola síce nadpriemerná, no pivo v Česku napriek tomu medziročne zdraželo o takmer tri percentá. Nadchádzajúci jesenný skok o očakávaných 7 percent tak bude pre peňaženky bežných spotrebiteľov doteraz najcitlivejším zásahom.