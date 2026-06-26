Obľúbené letovisko Slovákov zvyšuje poplatky: Na pláži si za ležadlá pýtajú aj 45 eur, TIETO služby sú ešte drahšie

MALORKA - Ak sa chystáte letnú dovolenku stráviť na slnečnej a obľúbenej Malorke, rátajte s tým, že si siahnete hlbšie do vrecka. Hoci veľa letovísk zatiaľ slnečníky a ležadlá nevytiahlo, Playa de Palma tak už urobila a novými cenami vyrazilo turistom dych.
Za dve lehžadlá a slnečník si tam zaplatíte rovných 30 eur. Ešte vlani to pritom bolo iba 18 eur. Upozornil na to web The Majorca Daily Bulletin.
Koncom minulého roka mestská rada oznámila, že denný poplatok za slnečníky a ležadlá sa zvýši na 10 eur, oproti 6 eurám v roku 2019, čo predstavuje nárast o 66 %. Podľa ekonomickej štúdie mestskej rady budú však drahšie všetky plážové služby, než boli pred pandémiou. Cena prémiových ležadiel sa zvýši z 30 na 45 eur za deň, zatiaľ čo balijské postele zdražejú zo 45 na 70 eur za deň. Ide o nárast o 50 %, respektíve 55 %.
Jednou z mála služieb, ktorej cena sa nezvýši, je skladací plátenný slnečník, ktorý zostáva na úrovni 30 eur. Naopak, za úschovnú schránku si návštevníci po novom zaplatia 5 eur, čo je päťnásobok predchádzajúceho poplatku vo výške 1 eura.
Mnohí dovolenkári na tento vývoj už reagujú a nosia si na pláž svoje vybavenie. Namiesto prenájmu ležadiel si vystačia s plážovými osuškami a vlastnými slnečníkmi.