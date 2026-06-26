Toto urobil kráľ Karol po prvýkrát v histórii: Fúha, buchol sa po vrecku!

LONDÝN - Britský kráľ Karol III. od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier (34,8 milióna eur), oznámil vo štvrtok Buckinghamský palác. Stal sa vôbec prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Buckinghamský palác cez víkend oznámil, že zverejní kráľove daňové priznanie a výšku zaplatenej dane z príjmu na základe jeho vlastného rozhodnutia v rámci snahy o väčšiu transparentnosť. Rozhodnutie zároveň prišlo po opakovaných výzvach na väčšiu otvorenosť, ktoré zaznievali najmä po škandáloch spojených s kráľovým mladším bratom Andrewom Mountbattenom Windsorom.
Karolov najstarší syn princ William taktiež po prvýkrát zverejnil svoje osobné daňové informácie, podľa ktorých od septembra 2022 zaplatil na daniach viac ako 20 miliónov libier. Karol III. za fiškálny rok 2023 - 2024 zaplatil na daniach 11,7 milióna libier a za fiškálny rok 2024 – 2025 12,9 milióna libier. Jeho syn za obdobie 2023 - 2024 zaplatil na daniach 8,34 milióna libier a za 2024 - 2025 7,76 milióna libier.
Kráľ už v minulosti – ešte ako princ z Walesu – dobrovoľne zverejňoval výšku svojich daňových platieb. Hoci britskí monarchovia nemajú povinnosť platiť daň z príjmu, daň z dedičstva ani daň z kapitálových výnosov, kráľ dobrovoľne odvádza daň z príjmu a kapitálových výnosov z predaja súkromného majetku.
Britskí panovníci majú príjmy z viacerých zdrojov, napríklad z Lancasterského vojvodstva, ktoré je majetkom britského panovníka, osobných investícií alebo výnosov z kráľových súkromných majetkov, ako sú vidiecke sídlo Sandringham House či zámok Balmoral.
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Karol a jeho manželka kráľovná Kamila nebudú po plánovanom budúcoročnom dokončení rekonštrukcie bývať v Buckinghamskom paláci, uviedli vo štvrtok zástupcovia kráľovskej rodiny. Rozhodnutie „odráža želanie Ich Veličenstiev, aby palác zostal ceremoniálnym centrom kráľovského života, hlavným pracoviskom kráľovskej domácnosti a národným dedičstvom so zvýšenými možnosťami prístupu verejnosti“. Londýnskou rezidenciou kráľovského páru ostane naďalej neďaleký Clarence House.