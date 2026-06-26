MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pritvrdzuje: Zelenskyj spúšťa 40-dňový tlak na Rusko, drony odstavili rafinériu

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. V príspevku na sociálnej sieti Facebook dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Situáciu sledujeme online.
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6:28 Rusko spustilo nový útok balistickými raketami na Kyjev. Najmenej dvaja ľudia v hlavnom meste boli zranení a v Darnyckom okrese vypukol požiar, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
6:07 Štvrtá najväčšia ropná rafinéria v Rusku bola po útoku ukrajinského dronu odstavená, informovala agentúra Reuters. Rafinéria Nižegorodorgsintez (NORSI) je štvrtou najväčšou ropnou rafinériou v Rusku a druhým najväčším producentom benzínu. Zariadenie bolo odstavené 24. júna.
6:00 Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská SBU povedie 40-dňovú nátlakovú kampaň proti Rusku. Prezident uviedol, že súhlasil so spustením „40-dňovej nátlakovej operácie... proti agresorskému štátu s cieľom prinútiť ho ukončiť vojnu“.
Ukrajina hlási výstavbu vojenskej infraštruktúry na bieloruskej strane hraníc
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. V príspevku na sociálnej sieti Facebook dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine.
Podľa Zelenského má ukrajinská zahraničná spravodajská služba informácie o výstavbe ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice v úsekoch Kobryn-Kovel, Ivanovo-Manevyči, Luninec-Sarny, Rečyca-Korosten a Homeľ-Černihiv. Výstavba sa podľa Ukrajiny uskutočňuje v súlade s úlohami špeciálnej vojenskej operácie - ako v Rusku označujú vojnu rozpútanú voči Ukrajine vo februári 2022.
Zelenskyj zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska musí byť zastavený. Práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru, doplnil. Ukrajinský prezident pripomenul, že Kyjev už Minsku odovzdal „potrebné signály“ a vyzval bieloruské úrady, aby sa zdržali krokov, ktoré prispievajú k predlžovaniu a rozširovaniu vojny.
Na zvýšenú vojenskú aktivitu na bieloruskom území Zelenskyj upozorňoval už v apríli, keď naznačil, že Rusko by sa mohlo pokúsiť zatiahnuť Minsk do vojny. Denník The Wall Street Journal nedávno s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Kremeľ zvýšil tlak na Bielorusko a snaží sa o jeho aktívnejšiu účasť vo vojne proti Ukrajine.
V kontexte týchto úvah a zistení tajných služieb Zelenskyj dal minulý týždeň Bielorusku ultimátum, aby demontovalo retranslátory pozdĺž hranice s Ukrajinou, ktoré podľa neho slúžili na riadenie ruských dronových útokov. V stredu Zelenskyj oznámil, že tieto zariadenia prestali fungovať.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko prišiel v tejto situácii s tvrdením, že sa nedávno v Minsku stretol s emisármi ukrajinského prezidenta. Lukašenko ich požiadal, aby Zelenskému tlmočili jeho odkaz, že pokus zatiahnuť Bielorusko do vojny povedie k „okamžitej zmene kvality vojny“. Lukašenko podľa vlastných slov údajne dostal ubezpečenie, že ukrajinská strana si je tohto rizika vedomá. Bieloruský prezident zároveň vyhlásil, že jeho krajina nechce bojovať s Ukrajinou a nemôže byť zatiahnutá do vojny, hoci „pri Rusku bude stáť v akejkoľvek situácii“.