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Čo ak zachytíme signál od mimozemšťanov? Vedci už majú plán!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MANCHESTER - Filmy často zobrazujú prvý kontakt s mimozemšťanmi ako chaotickú udalosť, ktorá zmení svet počas niekoľkých hodín. Vedci však tvrdia, že realita by vyzerala úplne inak. Práve preto teraz aktualizovali pravidlá, ktoré majú ľudstvu pomôcť zvládnuť jeden z najväčších objavov v dejinách.

Predstava, že ľudstvo jedného dňa objaví inteligentný mimozemský život, fascinuje vedcov aj verejnosť už desaťročia. Ak by sa tak naozaj stalo, väčšina ľudí si predstaví dramatický scenár podobný hollywoodskym filmom.

Podľa odborníkov zapojených do programu SETI, ktorý sa venuje hľadaniu mimozemskej inteligencie, by však prvý kontakt pravdepodobne vôbec nevyzeral spektakulárne.

Žiadne lietajúce taniere nad mestami

Astrofyzik Michael Garrett z Manchesterskej univerzity, ktorý vedie výbor SETI pri Medzinárodnej akadémii astronautiky, upozorňuje, že prípadný objav by sa s najväčšou pravdepodobnosťou začal ako nenápadná anomália v astronomických dátach.

Namiesto dramatických záberov z oblohy by vedci najskôr objavili zvláštny signál alebo stopu technológie, ktorú by nevedeli vysvetliť známymi prírodnými javmi. Následne by nasledovali mesiace či roky preverovania, analýz a medzinárodných konzultácií.

Garrett pre portál The Conversation poznamenal, že prvým krokom vedcov by pravdepodobne bolo napísanie odborného článku a jeho zaslanie na posúdenie vedeckému časopisu.

Nové pravidlá reagujú na dobu sociálnych sietí

Prvé odporúčania pre prípad objavenia mimozemskej inteligencie vznikli už v roku 1989. Naposledy ich vedci upravili v roku 2010.

Teraz prišla ďalšia aktualizácia, ktorá zohľadňuje svet sociálnych sietí, umelej inteligencie a dezinformácií.

Autori upozorňujú, že v súčasnosti sa informácie šíria rýchlosťou sekúnd a rovnako rýchlo vznikajú aj konšpirácie či falošné správy. Práve preto kladú oveľa väčší dôraz na otvorenú komunikáciu s verejnosťou.

Najprv dôkazy, až potom senzácia

Základnou zásadou zostáva dôkladné overovanie. Vedci zdôrazňujú, že žiadny signál nemožno považovať za dôkaz mimozemskej inteligencie, kým ho nezávisle nepotvrdia ďalšie výskumné tímy. História programu SETI totiž pozná viacero falošných poplachov, ktoré sa napokon ukázali ako prirodzené javy alebo technické chyby.

Nové odporúčania zároveň priznávajú, že úplné utajenie podobného objavu by dnes bolo prakticky nemožné. Úniky informácií, špekulácie a dezinformácie by sa pravdepodobne objavili ešte pred ukončením vedeckého overovania.

Kto by odpovedal mimozemšťanom?

Jednou z najcitlivejších otázok zostáva prípadná reakcia ľudstva. Nové pravidlá jasne hovoria, že o odpovedi na mimozemský signál nesmie rozhodovať jediný štát, vláda ani vedecká inštitúcia.

Podľa odporúčaní by sa do rozhodovania mali zapojiť medzinárodné organizácie vrátane Organizácie Spojených národov a zástupcovia čo najširšieho spektra krajín a spoločenských skupín.

Dôvod je jednoduchý. Ak by správa pochádzala od civilizácie vyspelejšej o tisíce rokov, mohla by predstavovať významnú výhodu pre toho, kto by k informáciám získal výhradný prístup.

Vedci sa obávajú aj reakcií verejnosti

Aktualizované smernice po prvýkrát riešia aj ochranu samotných vedcov. Autori dokumentu upozorňujú, že objav mimozemskej inteligencie by mohol vyvolať silné emócie, paniku alebo agresívne reakcie na sociálnych sieťach.

Výskumníci, ktorí by takýto objav oznámili, by sa mohli stať terčom útokov zo strany ľudí, ktorí by existenciu mimozemšťanov odmietali alebo ju považovali za hrozbu.

Hľadanie mimozemšťanov naberá tempo

Garrett zároveň pripomína, že šance na podobný objav sú dnes vyššie než kedykoľvek predtým.

Moderné rádioteleskopy dokážu zachytiť signály, ktoré boli ešte pred niekoľkými rokmi nedostupné. Vedcom navyše pomáha umelá inteligencia, ktorá je mimoriadne účinná pri vyhľadávaní nezvyčajných vzorcov v obrovskom množstve dát.

Podľa Garretta je dokonca možné, že prvé stopy mimozemskej inteligencie objaví niekto, kto ich vôbec nehľadá. Môže ísť napríklad o vedca skúmajúceho vznik planét alebo iné astronomické javy.

Nie otázka či, ale kedy?

Nikto nevie, či sa takýto objav podarí tento rok, o desať rokov alebo o celé storočie.

Vedci sú však presvedčení, že ak sa jedného dňa ukáže, že ľudstvo nie je vo vesmíre samo, pôjde o jeden z najvýznamnejších okamihov v dejinách civilizácie.

Ako kedysi povedal astronóm a spoluzakladateľ programu SETI Carl Sagan: „Neprítomnosť dôkazov nie je dôkazom neprítomnosti.“

Viac o téme: VesmírPravidláMimozemšťaniaVedciSignálSETI
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