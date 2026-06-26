Rubio vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím Tajaniho zrušiť návštevu USA

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok uviedol, že ho mrzí, že Taliansko zrušilo plánovanú oficiálnu návštevu ministra zahraničia Antonia Tajaniho v Spojených štátov v dôsledku sporu medzi lídrami oboch krajín. Informuje o tom agentúra AFP.
Trumpove výčitky Meloniovej
Prezident USA Donald Trump minulý týždeň na sociálnej sieti Truth Social napísal, že ho talianska premiérka Giorgia Meloniová na summite G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu. Zároveň v príspevku uviedol, že jej v Taliansku klesá popularita. Premiérke vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť letiská na talianskom území.
Meloniová chcela byť podľa jeho slov „opäť“ priateľkou, aby si „vylepšila čísla“, keďže Spojené štáty už Irán porazili. Podľa Trumpových slov jej nakoniec údajne poskytol fotografiu z ľútosti. Meloniová na tieto vyjadrenia reagovala o pár hodín neskôr na Instagrame a označila ich za nezmyselné. Celá kauza vyvolala v Ríme pobúrenie. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani následne oznámil, že ruší svoju plánovanú návštevu Miami, kde sa mal spoločne s Rubiom zúčastniť na obchodnej konferencii.
Rubio ľutuje zrušené stretnutie
„Je škoda, že sa takáto udalosť musela zrušiť,“ povedal Rubio novinárom počas svojej návštevy Bahrajnu. „Podľa mňa mali aj tak prísť. Mali sme pripravených niekoľko dohôd na podpis. Aj tak ich čoskoro podpíšeme. Len nájdeme (vhodné) miesto, kde to urobíme,“ dodal. „Naše vzťahy s Talianskom pokračujú bez obmedzení na všetkých úrovniach. Samozrejme, prezident je veľmi rozrušený,“ povedal Rubio.
„Má pocit, že nielen Taliansko, ale aj ďalšie krajiny v čase, keď čelíme hrozbe - nielen pre nás (USA), ale najmä pre Európu - mnohé európske štáty neurobili dosť a nepostavili sa k celej veci zodpovedne,“ pokračoval. „Som si istý, že tieto body sa znovu otvoria počas summitu NATO v Turecku budúci mesiac,“ dodal americký minister.