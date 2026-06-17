Ministerstvá pripravili zákon o ochrane detí pred radikalizáciou a násilím

BRATISLAVA - Ministerstvá predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania zákon o ochrane detí pred radikalizáciou a násilím. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, komisár pre deti Jozef Mikloško a ďalší účastníci okrúhleho stola o ochrane detí v digitálnom prostredí.
Rezorty chcú v rámci zákona ustanoviť sieť koordinátorov ochrany detí pred násilím do konkrétnej legislatívy. „Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá Zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Koordinátori dostanú jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike,“ uviedol Tomáš.
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Linky pomoci budú pokračovať
Minister práce chce zároveň zabezpečiť dlhodobé fungovanie liniek pomoci pre deti. „Ide o anonymné dištančné poradenstvo pre deti, ktoré môžu na týchto linkách dostať potrebnú pomoc. Práve finalizujeme výzvu, ktorá zabezpečí kontinuálne pokračovanie týchto liniek pomoci. Chceme konečne zabezpečiť to, aby pokračovali systémovo, aby sa nerealizovali len cez konkrétne projekty a neustále sa čakalo, či sa bude naďalej pokračovať. Sme v úzkej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, pretože financovanie týchto liniek by sa mohlo stať súčasťou fondu duševného zdravia,“ doplnil.
Spolupráca viacerých rezortov
Gestorom pripravovaného zákona o ochrane detí pred radikalizáciou a násilím je ministerstvo školstva, spolugestormi sú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra a ministerstvo zdravotníctva. Minister školstva podotkol, že mnoho inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi, má jasné kompetencie, v praktickom živote sú však pri výmene konkrétnych informácií veľakrát obmedzené. „Majú nezmyselné bariéry v tom, aby mohli pomenovávať alebo oveľa efektívnejšie reagovať na riziká, ktoré sa prenášajú medzi online svetom a tým skutočným, reálnym svetom,“ spresnil Drucker.
Nový návrh zákona podľa neho prepája jednotlivé organizácie, vytvára istých koordinátorov na národnej a regionálnej úrovni. „Vytvára postupy, ako reagovať na kritické situácie. Ako dôjsť k veľmi intenzívnemu rozhodnutiu na úrovni predsedov samosprávnych krajov, krajských lekárov, keď je potrebné okamžite zareagovať, že nemáme dostupného napr. pedopsychiatra, ako rýchlo zareagovať, ak je potrebná sociálno-právna kuratela, ochrana, poprípade Policajný zbor,“ dodal minister školstva.