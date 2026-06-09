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Tragédia českej herečky: Za týždeň prišla o oboch rodičov... Otec zomrel na rakovinu, matka sa obesila

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(Zdroj: pixabay.com)
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PRAHA - Herečka Kateřina Marie Fialová si už v tínedžerskom veku prešla tragédiami, ktoré by poznačili každého. Jej otec zomrel na rakovinu, matka sa potom obesila...

Herečka Kateřina Marie Fialová si v mladosti prešla mimoriadne bolestivými životnými skúškami. Počas dospievania prišla v krátkom časovom období o oboch rodičov, čo výrazne ovplyvnilo jej život. V najťažších chvíľach sa mohla oprieť o svoju staršiu sestru, s ktorou má dodnes veľmi blízky vzťah. Keď mala len šestnásť rokov, jej otec podľahol rakovine kostí.

Herečka si neskôr spomínala na náročné obdobie, počas ktorého sledovala jeho postupné zhoršovanie zdravotného stavu. „Otec umieral doma. Každý týždeň, keď som sa vrátila zo školy, som videla, že schudol ďalších desať kilogramov,“ uviedla v minulosti pre Blesk. Krátko po otcovej smrti ju zasiahla ďalšia tragédia. Len o týždeň neskôr prišla aj o svoju matku. Našla ju obesenú na povale. Fialová otvorene priznala, že prvé okamihy po tejto udalosti vnímala skôr racionálne než emotívne.

„Išla som do kúpeľne, umyla som si zuby a potom som zavolala záchranku. Až potom mi začalo dochádzať, čo sa stalo. Tá prvá chvíľa však bola akýmsi mentálnym šokom. Bola som veľmi racionálna, chcela som vyriešiť situáciu. Navyše sa to stalo v deň otcových nedožitých narodenín,“ zaspomínala si.

Napriek náročnej minulosti sa dnes snaží pozerať dopredu a k bolestivým udalostiam sa už nevracia. Veľký podiel na tom má aj jej sestra, ktorá pre ňu zostala najbližšou osobou. „Sme si veľmi blízke,“ povedala herečka v rozhovore pre eXtra.cz. Zároveň prezradila, že sú v pravidelnom kontakte.

Tragédia českej herečky: Za
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Archiv TV Nova / David Raub)

Viac o téme: Kateřina Marie Fialová
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