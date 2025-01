Emma Drobná už lásku neskrýva! Veľké vyznanie známemu tenistovi: Nielen slová, ukázala aj...

Emma Drobná v novom videoklipe Vo vlnách. (Zdroj: YouTube)

Emma a Tomáš boli spolu prichytení na Australian Open, kde speváčka podporovala tenistu priamo z hráčskej lóže. Hoci dvojica o svojom vzťahu mlčí, Macháč v rozhovore pre médiá tajomne poznamenal: „Je to kamarátka. Nazval by som ju lepšou kamarátkou,“ povedal Macháč so smiechom v hlase pre Tenisový svet. Fanúšikovia však majú jasno – medzi nimi to iskrí!

Navyše, na profile tenistu sa objavila ich spoločná fotografia, ktorá len pridáva na špekuláciách. Dvojica je na nej zachytená pri spoločnej večeri v reštaurácii, kde Tomáš objíma Emmu okolo pása. Tento moment len potvrdzuje, že medzi nimi je viac než len priateľstvo. A do tretice je tu speváčkin nový hit "Vo vlnách", ktorý má v sebe silné emócie a romantiku.



(Zdroj: Instagram TM)

spieva Emma v jednej z pasáží. Zdá sa, že bývalá superstaristka vstupuje do nového vzťahu bez obáv, aj keď Macháč je od nej o šesť rokov mladší – čo by mohlo vyvolávať otázky. Rovnako silné sú aj ďalšie verše:Tieto slová môžu byť jasným dôkazom, že pri Macháčovi našla šťastie a užíva si každý moment po jeho boku.

V minulosti bola Emma vo vzťahu s futbalistom Filipom Šebom, no zdá sa, že jej srdce teraz patrí niekomu inému. Zamilované slová v piesni, spoločné chvíle na turnaji a úsmevy plné iskrenia – je to len náhoda, alebo Emma Drobná skutočne našla novú lásku? Pozrite si videoklip k piesni "Vo vlnách" a posúďte sami!