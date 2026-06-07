Zazvonil zvonec a láske je koniec?! Známy Čech a krásna herečka išli vraj od seba!

PRAHA - Ešte začiatkom roka pôsobili ako harmonický pár a verejne si vyznávali lásku. Dnes sú však spoločné fotografie Štěpána Kozuba a Barbary Kanyzovej minulosťou a fanúšikovia si všimli aj ďalšie indície, ktoré naznačujú, že ich vzťah mohol stroskotať.
Len pred niekoľkými mesiacmi pôsobili Štěpán Kozub a Barbara Kanyzová ako zamilovaný pár, ktorý sa svojím šťastím rád pochváli aj na sociálnych sieťach. Dnes však ich spoločné fotografie z profilov zmizli a pozorným fanúšikom neuniklo ani to, že sa na Instagrame už navzájom nesledujú. Objavili sa tak dohady, že ich vzťah je minulosťou.
Rok a pol po ROZVODE: Porotca jojkárskeho Talentu je opäť zamilovaný... Zbalil TÚTO krásku?!
Svoj románik pritom dvojica dlhý čas držala v súkromí. Až vo februári sa rozhodli vyjsť s pravdou von. Barbara vtedy zverejnila romantické vyznanie doplnené zábermi zo spoločných ciest. „S tebou je život omnoho chutnejší a o pár chlpov radostnejší. Veľmi obdivujem, s akou usilovnosťou, vytrvalosťou a nezlomnosťou dokážeš svetu dávať toľko radosti a kus seba. Milujem ťa,“ napísala speváčka.
Odvtedy sa však situácia výrazne zmenila. Spomínaný príspevok už na jej profile nenájdete a po Kozubovi tam zostali najmä fotografie a videá zo spoločných koncertov. Špekulácie o rozchode podporilo aj nedávne Kozubovo vyjadrenie adresované fanúšikom. Herec naznačil, že prechádza náročnejším obdobím, a poďakoval ľuďom za podporu. Hoci sa o možnom konci vzťahu hovorí čoraz viac, ani jeden z umelcov sa k situácii verejne nevyjadril.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%