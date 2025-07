Rok a pol po ROZVODE: Porotca jojkárskeho Talentu je opäť zamilovaný... Zbalil TÚTO krásku?!

Štěpán Kozub (Zdroj: TV JOJ)

PRAHA - Český komik a niekdajší porotca jojkárskej šou Česko Slovensko má talent Štěpán Kozub (29) po rozvode zrejme opäť našiel miesto pre lásku vo svojom živote. Priznal, že jeho srdce patrí určitej žene, no vzťah je podľa neho zatiaľ komplikovaný. Špekuluje sa však, že by mohlo ísť túto krásku!

V roku 2023 vysvitlo, že sa český komik Štěpán Kozub rozviedol. S exmanželkou, tanečnicou Barborou Drulákovou má 5-ročnú dcéru Anežku. Umelec si svoje súkromie prísne stráži, no teraz urobil výninku a v nedávnom rozhovore pre Showtime prezradil, že sa v jeho živote objavila nová žena.

„Som srdcom pri nejakej žene, momentálne,“ priznal Kozub. „Je to však veľmi zložité, nie je to také jednoduché. Keby to bolo jednoznačné, poviem to s plnou radosťou,“ vyhýbal sa. „Moje srdce je niekde, niekomu patrí, ale neviem, ako to bude pokračovať,“ pokrčil ramenami a naznačil, že budúcnosť nového vzťahu nie je úplne v jeho rukách. Ako však píše Blesk.cz, podľa zákulisných informácií by tajomnou ženou mohla byť Barbara Kanyzová, speváčka a skladateľka z Ostravy, ktorá pôsobí v Divadle Mír.

V poslednom období spolu trávili veľa času na spoločných projektoch, a preto je možné, že medzi nimi vznikla vzájomná náklonnosť. Ani na sociálnych sieťach sa netaja svojimi sympatiami, keď si pod príspevkami vymieňajú srdiečka. Otázkou však je, či ide len o priateľstvo, alebo medzi nimi vznikla aj väčšia chémia mimo javiska.