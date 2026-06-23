Šokujúci ROZCHOD: Známi slovenskí influnceri oznámili koniec vzťahu!

BRATISLAVA - Ešte nedávno hovorili o zamilovanosti a spoločnej budúcnosti, dnes je však všetko inak. Známa dvojica slovenských influencerov ukončila svoj vzťah.
Vzťah slovenského moderátora Oskara Baramiho a influencerky Chiary Fujakovej, ktorá pochádza z klanu slovenských Kardashianiek, sa zviditeľnil vo februári, keď sa ruka v ruke objavili na prestížnom plese, kam ju Oskar džentlmensky priniesol na rukách. Chiara nasleduje kroky svojej staršej sestry, influencerky Klaudie Maniak, známej aj pod prezývkou JustKlaudy. Vlani Oskar tvoril pár s mladou speváčkou a herečkou Thiou Vittekovou, známou dcérou Patricie Vittek a bývalej futbalovej hviezdy Roba Vitteka.
Najnovšie dvojica Oskar a Chiara, ktorá ešte donedávna pôsobila ako zamilovaný pár a otvorene sa netajila svojím vzťahom, už však spolu netvorí pár. K rozchodu prispela aj samotná mladučká influencerka, ktorá v komunikácii s fanúšikmi na sociálnej sieti uviedla, že je aktuálne nezadaná. „Momentálne som šťastne nezadané, no verte, že keď si ma nájde nejaký poriadny muž, budete o tom vedieť,“ napísala. Ešte nedávno pritom dvojica otvorene hovorila o svojom zoznámení a o tom, ako medzi nimi preskočila iskra. Ich vzťah pôsobil intenzívne a rýchlo sa dostal do povedomia verejnosti aj na sociálnych sieťach.
V poslednom období si však pozorní sledovatelia všimli, že sa dvojica prestala objavovať na spoločných fotografiách a ich online interakcie výrazne ochladli. Ticho na sociálnych sieťach spolu s vyjadrením Chiary tak ešte viac podporili špekulácie o tom, že ich vzťah je už minulosťou.
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