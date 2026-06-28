Nedeľa28. jún 2026, meniny má Beáta, zajtra Peter, Pavol, Petra

FOTO Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!

Podnikateľka a infuencerka Hana Stanczová povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi Miroslavovi. FOTO vnútri! Zobraziť galériu (39)
Podnikateľka a infuencerka Hana Stanczová povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi Miroslavovi. (Zdroj: archív H.S./Instagram)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Známa podnikateľka a influencerka Hana Stanczová prežila uplynulú sobotu ako z rozprávky. Svojej životnej láske Miroslavovi totiž povedala vytúžené „áno“ a z ich veľkého dňa sa stala svadba, o ktorej sa bude ešte dlho hovoriť.

Hana v svadobný deň doslova žiarila. V elegantných šatách pôsobila ako princezná a z tváre jej nezmizol úsmev. Po jej boku stál ženích Miroslav, ktorý z nej nespúšťal oči a dvojica pôsobila maximálne zamilovane. Romantika, emócie a luxusná atmosféra sprevádzali celý ich veľký deň. „Bude to vo veľkom štýle! Aj keď som pôvodne chcela mať len malú svadbu, už teraz máme na zozname okolo 150 ľudí,“ odhalila ešte pred svadbou pre Topky.sk detaily zo svojho veľkého dňa.

Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.
Zobraziť galériu (39)
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.  (Zdroj: archív H.S./Instagram)

A tak sa aj stalo. Medzi hosťami nechýbali ani známe mená slovenského šoubiznisu ako Jovinečko, Simona Brnová, Alena Pallová, Karin Grófová, Ivo Ladižinský, Silvia Horecká, Michala Grešková, Eva Verešová s manželom, Gabriela Ruman Drobová, Diana Hágerová či Patrícia Vittek s dcérou Thiou a mnohí ďalší. O zábavu sa postarali Anita Soul a Igor Kmeťo, ktorí rozprúdili večer do poriadnej párty atmosféry a hostia si tak užili nielen svadobný obrad, ale aj koncert priamo pod holým nebom.

Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.
Zobraziť galériu (39)
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.  (Zdroj: archív H.S./Instagram)

Jedným z výnimočných momentov bola obrovská svadobná torta, ktorá okamžite pútala pozornosť všetkých hostí. Novomanželia ju spoločne krájali v sprievode potlesku, radosti a iskriacich efektov, ktoré dodali celej scéne veľkolepý efekt. Svadba sa konala v luxusnej reštaurácii v bratislavskom Horskom parku, kde je spolumajiteľom aj Hanin svedok Ľubo Richtárik. Svedkyňou ženícha bola zas známa influencerka a podnikateľka Mimi Pelikán.

Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.
Zobraziť galériu (39)
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.  (Zdroj: archív H.S./Instagram)

Hana si už dlhšie buduje harmonickú „patchwork“ rodinu. Okrem syna Liamka, ktorého otcom je Miroslav, má z predchádzajúceho vzťahu dcéry Lanu a Miu. Sama už skôr priznala, že vzťahy v rodine fungujú veľmi dobre „Veľmi dobre si zvykli. Boli ešte dosť maličké, keď sa to celé udialo. Majú ho nesmierne radi a majú spolu naozaj veľmi dobré vzťahy. Takisto majú krásny vzťah aj s naším spoločným synčekom a skvelé vzťahy máme dokonca aj naopak – s partnerkou ich otca. Žijeme si veľmi pekný, veselý život, máme sa radi a hoci viem, že to nie je úplne štandardné, presne takto by to malo byť,“ odhalila tajomstvo ich dokonale fungujúcej rodiny. Prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste...

Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel! (Zdroj: IG/NaJa)


Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.
Zobraziť galériu (39)
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej.  (Zdroj: archív H.S./Instagram)

Viac o téme: SvadbaHana Stanczová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Otvorenie leta s Oriflame,
Dnes sa má vydávať! Malachovskej dcéra si z toho ale ťažkú hlavu nerobí: Nemá šaty, ani… Prečo to odflákla?
Domáci prominenti
Hájek po rozvode chytil
Hájek po rozvode chytil druhý dych: VIDEO Zuzanu vymenil za... NOVÚ LÁSKU!
Domáci prominenti
Hana Stanczová na módnej
Párty roka? Hana prezradila detaily o svadbe: Vydá sa a konečne sa naje!
Domáci prominenti
Známych Slovákov spojila dobrá
Toto dokáže len jedna žena! Hana má tri deti a myslí na iné: Keď pomáhať chutí...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Prominenti
Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!
Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!
Prominenti
Letné gala SND: Symbolické ukončenie 106. divadelnej sezóny
Letné gala SND: Symbolické ukončenie 106. divadelnej sezóny
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme Ilustračné foto
TROPICKÝ ONLINE Slováci prepísali štvorročný teplotný rekord: Odborníci vydali výstrahy, bude ešte teplejšie!
Domáce
Leto v znamení festivalov
Leto v znamení festivalov a stanovačiek sa blíži: Powerbanka je povinná výbava! Na ktorú sa dá spoľahnúť, prezradí dTest
Domáce
TRAGÉDIA pri Levoči: Motorkár
TRAGÉDIA pri Levoči: Motorkár (†48) prišiel o život po náraze do stromu, nemal šancu na prežitie
Domáce
Dráma pri Roháčskom vodopáde: Poľskú turistku (70) museli zachraňovať horskí záchranári
Dráma pri Roháčskom vodopáde: Poľskú turistku (70) museli zachraňovať horskí záchranári
Prešov

Zahraničné

Klempíř nie je sám:
Klempíř nie je sám: Vypískali a z pódia vyhnali preč aj MACINKU, nahnevaný a šokovaný minister, vy ste sa ZBLÁZNILI!
Zahraničné
Situácia v Iráne znova
Situácia v Iráne znova HORÍ: Gardy po amerických úderoch podnikli veľké odvetné útoky v Kuvajte a Bahrajne
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kyjev opäť
MIMORIADNY ONLINE Kyjev opäť čelí útokom ruských rakiet! Mestom zneli výbuchy
Zahraničné
Hrozivé hlasy z Moskvy:
Hrozivé hlasy z Moskvy: Pošleme na vás jadrové zbrane! Ruské bombardéry lietali pri Veľkej Británii
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Podnikateľka a infuencerka Hana
FOTO Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!
Domáci prominenti
Štefan Skrúcaný, Dara Rolins
Návrat v čase! Skrúcaný, Haydu a Rolins: Čo robili pred 30. rokmi? A takto vyzerali...
Domáci prominenti
FOTO Andrea Verešová
Verešovej FOTKA ROKA: Luxusná bohyňa... s roztiahnutými nohami!
Osobnosti
Beauty Ball 2026 -
Známa moderátorka zmenená na nespoznanie: Dokonalá premena, ktorá vyráža dych... Ako živá BARBIE!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kocúr ukradol všetkým pozornosť.
Zábava pri balete: VIDEO Balet Rómeo a Júlia mal nečakanú hviezdu! Kocúra a ani netancoval
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Čo jesť v horúčavách? Lekár ukázal ideálny letný jedálniček
Zaujímavosti
Takto sa zbavíte bolesti
Takto sa zbavíte bolesti žalúdka: Jednoduchý návod na koniec s nafukovaním, vracaním, hnačkou...
vysetrenie.sk
FOTO Po nehode kamiónu v
ŠOK pre miestnych, po NEHODE kamiónu uniklo do okolia milióny včiel! Na stromoch si postavili OBROVSKÉ úle
Zaujímavosti

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Nie je úver ako úver: Viete, že úrok môže aj klesať?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Toto sú najlepšie mestá sveta pre milovníkov jedla: V TOP 10 sú až štyri európske metropoly!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
Tvrdá facka pre bratislavský Volkswagen: Porsche chce presťahovať výrobu do Nemecka, má to však háčik!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
20 krajín, kam Slováci húfne cestujú: KVÍZ o menách, ktorý vás poriadne potrápi. Otestujte sa!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!
Odstavili fabriku Jaguaru v Nitre ruskí hackeri? Nečakaný zvrat vo vyšetrovaní incidentu za miliardy!

Šport

Chorvátsko – Ghana: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Chorvátsko – Ghana: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Panama – Anglicko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Panama – Anglicko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Ku Goljerovi sa na drafte pridávajú ďalší: Trenčianskeho obrancu dopĺňa Hrenák či Nemec!
Ku Goljerovi sa na drafte pridávajú ďalší: Trenčianskeho obrancu dopĺňa Hrenák či Nemec!
NHL
Kolumbia – Portugalsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Kolumbia – Portugalsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
FOTO: Audi RS 5 sa ukázalo v Bratislave. Limuzínu alebo Avant?
Predstavujeme
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
AI nie je benefit, je to nová gramotnosť. Návod pre asistentky, účtovníkov a logistov, ako ušetriť 2 hodiny denne
Rady, tipy a triky
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Mzda
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Hľadám prácu
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Rady a tipy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Rady a tipy

Technológie

Umierajúce bunky po sebe nechávajú „odtlačky smrti“. Vedci zistili, že ich môžu zneužiť aj vírusy
Umierajúce bunky po sebe nechávajú „odtlačky smrti“. Vedci zistili, že ich môžu zneužiť aj vírusy
Veda a výskum
Google konečne rieši trápne Gmail adresy z mladosti. Starý e-mail si už môžeš zmeniť aj na Slovensku bez straty účtu
Google konečne rieši trápne Gmail adresy z mladosti. Starý e-mail si už môžeš zmeniť aj na Slovensku bez straty účtu
Návody
Posledné chvíle ľudí v Pompejach ožili v desivo realistickom videu. Nový nález ukázal, čím si ľudia chránili hlavy pred smrťou
Posledné chvíle ľudí v Pompejach ožili v desivo realistickom videu. Nový nález ukázal, čím si ľudia chránili hlavy pred smrťou
História
Najsilnejší bombardér sveta nie je americký B-2 ani B-52. Ruský Tu-160 hrá úplne inú ligu
Najsilnejší bombardér sveta nie je americký B-2 ani B-52. Ruský Tu-160 hrá úplne inú ligu
Armádne technológie

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo

Pre kutilov

Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Preverí, ako dobre si pamätáte zlatú éru showbiznisu, poznáte ikonické páry 90. rokov a začiatku milénia?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Preverí, ako dobre si pamätáte zlatú éru showbiznisu, poznáte ikonické páry 90. rokov a začiatku milénia?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Klempíř nie je sám:
Zahraničné
Klempíř nie je sám: Vypískali a z pódia vyhnali preč aj MACINKU, nahnevaný a šokovaný minister, vy ste sa ZBLÁZNILI!
Ilustračné foto
Domáce
TROPICKÝ ONLINE Slováci prepísali štvorročný teplotný rekord: Odborníci vydali výstrahy, bude ešte teplejšie!
MIMORIADNY ONLINE Kyjev opäť
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kyjev opäť čelí útokom ruských rakiet! Mestom zneli výbuchy
Hrozivé hlasy z Moskvy:
Zahraničné
Hrozivé hlasy z Moskvy: Pošleme na vás jadrové zbrane! Ruské bombardéry lietali pri Veľkej Británii

Ďalšie zo Zoznamu