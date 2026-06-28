FOTO Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel!

Podnikateľka a infuencerka Hana Stanczová povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi Miroslavovi. (Zdroj: archív H.S./Instagram)
BRATISLAVA - Známa podnikateľka a influencerka Hana Stanczová prežila uplynulú sobotu ako z rozprávky. Svojej životnej láske Miroslavovi totiž povedala vytúžené „áno“ a z ich veľkého dňa sa stala svadba, o ktorej sa bude ešte dlho hovoriť.
Hana v svadobný deň doslova žiarila. V elegantných šatách pôsobila ako princezná a z tváre jej nezmizol úsmev. Po jej boku stál ženích Miroslav, ktorý z nej nespúšťal oči a dvojica pôsobila maximálne zamilovane. Romantika, emócie a luxusná atmosféra sprevádzali celý ich veľký deň. „Bude to vo veľkom štýle! Aj keď som pôvodne chcela mať len malú svadbu, už teraz máme na zozname okolo 150 ľudí,“ odhalila ešte pred svadbou pre Topky.sk detaily zo svojho veľkého dňa.
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej. (Zdroj: archív H.S./Instagram)
A tak sa aj stalo. Medzi hosťami nechýbali ani známe mená slovenského šoubiznisu ako Jovinečko, Simona Brnová, Alena Pallová, Karin Grófová, Ivo Ladižinský, Silvia Horecká, Michala Grešková, Eva Verešová s manželom, Gabriela Ruman Drobová, Diana Hágerová či Patrícia Vittek s dcérou Thiou a mnohí ďalší. O zábavu sa postarali Anita Soul a Igor Kmeťo, ktorí rozprúdili večer do poriadnej párty atmosféry a hostia si tak užili nielen svadobný obrad, ale aj koncert priamo pod holým nebom.
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej. (Zdroj: archív H.S./Instagram)
Jedným z výnimočných momentov bola obrovská svadobná torta, ktorá okamžite pútala pozornosť všetkých hostí. Novomanželia ju spoločne krájali v sprievode potlesku, radosti a iskriacich efektov, ktoré dodali celej scéne veľkolepý efekt. Svadba sa konala v luxusnej reštaurácii v bratislavskom Horskom parku, kde je spolumajiteľom aj Hanin svedok Ľubo Richtárik. Svedkyňou ženícha bola zas známa influencerka a podnikateľka Mimi Pelikán.
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej. (Zdroj: archív H.S./Instagram)
Hana si už dlhšie buduje harmonickú „patchwork“ rodinu. Okrem syna Liamka, ktorého otcom je Miroslav, má z predchádzajúceho vzťahu dcéry Lanu a Miu. Sama už skôr priznala, že vzťahy v rodine fungujú veľmi dobre „Veľmi dobre si zvykli. Boli ešte dosť maličké, keď sa to celé udialo. Majú ho nesmierne radi a majú spolu naozaj veľmi dobré vzťahy. Takisto majú krásny vzťah aj s naším spoločným synčekom a skvelé vzťahy máme dokonca aj naopak – s partnerkou ich otca. Žijeme si veľmi pekný, veselý život, máme sa radi a hoci viem, že to nie je úplne štandardné, presne takto by to malo byť,“ odhalila tajomstvo ich dokonale fungujúcej rodiny. Prajeme veľa šťastia na spoločnej ceste...
Svadba známej podnikateľky: Prenádherná nevesta, gigantická torta a aha, kto všetko prišiel! (Zdroj: IG/NaJa)
Svadba podnikateľky a influencerky Hany Stanczovej. (Zdroj: archív H.S./Instagram)