Schindlerová a Jesenská zmenili povolanie: Od takýchto krásnych kuriérok by chcel balík každý!

BRATISLAVA - Desiatky známych osobností vymenili na jeden deň svoje profesie za úlohu kuriérov a vyrazili do ulíc Bratislavy na bicykloch.
V stredu predpoludním sa bratislavská Miletička opäť stala štartovacím bodom výnimočného dobročinného projektu Misia – aby bol svet lepší. Tradičná charitatívna akcia každoročne spája známe osobnosti, dobrovoľníkov a ľudí s veľkým srdcom s jediným cieľom – pomôcť deťom, ktoré to najviac potrebujú.
Počas jediného dňa vyrážajú do ulíc desiatky známych tvárí na bicykloch v úlohe kuriérov. Ich úlohou je doručiť umelecké certifikáty priamo do domácností, kancelárií, kaviarní či dielní. Výťažok z predaja certifikátov následne putuje na nákup zdravotných pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením. Aj tento rok si cyklistické prilby nasadili viaceré známe osobnosti. Na bicykle pre dobrú vec vysadli napríklad Nikita Slovák, Karin Haydu, Saša Gachulincová, Milena Minichová, Štefan Martinovič, Lucia Šipošová, Marián Mitaš či Richard Vrablec.
Práve ten sa po náročnom dni prihovoril svojim fanúšikom na sociálnej sieti: „Hotovo. Bodka. Všetkým, ktorí ste na mňa trúbili a skrížil som vám počas môjho osemhodinového jazdenia cestu, prepáčte. Byť kuriérom nie je sranda. Obdivujem vás. MISIA – Aby bol svet lepší, ďakujem, že som mohol byť súčasťou. Krásny projekt,“ napísal po absolvovaní svojej kuriérskej služby. Medzi dobrovoľnými kuriérmi nechýbali ani speváčka Martina Schindlerová či moderátorka Katarína Jesenská. Od takýchto krásnych kuriérok by chcel dozaista balík každý, aj v bežný deň!
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