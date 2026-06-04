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VIDEO Nová žena po boku Joža Vajdu: Voľba padla na... trochu mladá, nie?

Jozef Vajda Zobraziť galériu (21)
Jozef Vajda (Zdroj: Ján Zemiar)
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BRATISLAVA – Zdá sa, že Jožovi Vajdovi ženy jednoducho nevedia odolať. Ešte minulý rok po jeho boku žiarila jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek, teraz ju však vystriedala iná.

Po Emílii Vášáryovej a Zdene Studenkovej prišla ďalšia zmena. Prezident festivalu Piešťanské Zábaly Jožo Vajda totiž na tlačovej konferencii v Slovenskom národnom divadle predstavil novú prvú dámu podujatia, ktorá bude tvárou už tretieho ročníka obľúbeného festivalu.

Pomyselné žezlo tentoraz odovzdal herečke Diane Mórovej. Tá sa tak zaradila do exkluzívnej spoločnosti dvoch dám slovenského herectva, ktoré túto úlohu zastávali pred ňou. A zdá sa, že výber nebol vôbec náhodný. Vajda sa netají tým, že s Mórovou ho spájajú dlhé roky spolupráce a vzájomného rešpektu.

„Diana je moja dlhoročná kolegyňa. Je to úžasná herečka, úžasná baba, krásna žena. Každý by si myslel, že postupujeme vekovo – Emília, Zdenka a žeby tam teraz mala byť Božidara Turzonovová alebo Kamila Magálová, ale ony majú iné aktivity. Jednoznačná voľba padla na Dianu, ktorá to prijala a som veľmi rád, že sa zhostí tejto úlohy,“ vyhlásil prezident festivalu.

Jeho slová zároveň naznačili, že mnohí možno očakávali pokračovanie v línii hereckých legiend staršej generácie. Namiesto toho však dostala dôveru Diana Mórová, ktorá patrí k najobsadzovanejším a najpopulárnejším slovenským herečkám. Zaujímavosťou pritom je, že ani jedna z jej predchodkýň sa z festivalu nevytráca. Emília Vášáryová aj Zdena Studenková prijali pozvanie aj na tohtoročný ročník a návštevníci ich budú môcť opäť vidieť naživo.

Nová prvá dáma však nebude len reprezentatívnou tvárou podujatia. Diana Mórová sa predstaví aj na javisku v novinke Smyslů zbavení režiséra Jakuba Nvotu, kde si zahrá po boku Martina Trnavského. Festival Piešťanské Zábaly sa uskutoční od 21. do 23. augusta a organizátori tento rok lákajú na rekordných 68 produkcií. Vyvrcholením programu bude koncert svetoznámeho hudobníka Gorana Bregovića s Wedding and Funeral Band. A čo vás ešte čaká?

Nová žena po boku Joža Vajdu: Voľba padla na... trochu mladá, nie? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)


Viac o téme: Diana MórováJozef VajdaPiešťanské Zábaly 2026
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