Vypočutie Radačovského na výbore sa vymklo kontrole: Prišli výčitky a dostavili sa emócie a zlosť, vyzliekol si SAKO!

BRATISLAVA - V Národnej rade SR bolo opäť veselo. Tentokrát však nešlo o rokovania priamo v pléne, ktoré sú tiež bohaté na bizarnosti, no vo štvrtok 4. júna sa zišli poslanci Zahraničného výboru NR SR, aby prejednali vypočutie poslanca Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre. Vypočutie sa vymklo kontrole a Radačovský evidentne prepadol emóciám viac, ako by sa čakalo. Pred zákonodarcami si v návale zlosti vyzliekol sako a triasli sa mu ruky.
VIDEO Pozrite sa, čo sa dialo na štvrtkovom zahraničnom výbore pri vypočutí Radačovského:
Je viac ako zjavné, že opozičné spektrum viac ako nefandí Radačovskému v postupe na takúto pozíciu a svoje mu vytkol aj skúsený a dlhoročný diplomat, no zároveň opozičný poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek. Po jeho slovách sa Radačovský neudržal a bolo vidieť, ako v ňom narastá hnev a trasú sa mu palce na rukách. Už od začiatku svojho výstupu čelil Radačovský opozičnej kritike a nesúhlasu s jeho názormi.
Radačovský dodal, že Cyprus patrí medzi diplomaticky citlivé krajiny vzhľadom na dlhodobé rozdelenie ostrova. "Počas celej svojej profesionálnej činnosti sa mi nepodarilo dospieť k takej dokonalosti, aby som vedel rozhodnúť dopredu, či je niekto spôsobilý na výkon nejakej funkcie,“ reagoval na protesty poslanca Tomáša Valáška vo výbore Radačovský. Po niekoľkých sekundách to už nevydržal a prehlásil šokujúce vety.
Otvorte okno, šokoval všetkých vypočúvaný Radačovský
"Môžete otvoriť okno? Ja si vyzlečiem aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie dverami, ale oknom odišiel z miestnosti. Bolo by to správne? Bolo by to diplomatické? A pritom to nie je veľká výška," šokoval účastníkov výboru Radačovský, ktorý si vyzliekol sako, pričom viacerí opozičníci sa usmievali a niektorí sa chytali za hlavy.
Urobili ste si z toho šou-klub, neexistuje vesmír, v ktorom by sme vás podporili
Radačovský je totiž podľa Valáška viac ako nespôsobilý viesť akékoľvek veľvyslanectvo. "Ak boli nejaké pochybnosti či spĺňate podmienky na túto funkciu veľvyslanca na Cypre, rozptýlili ste ich dnes ráno," povedal po výstupe Radačovského Valášek. Ten mu vytkol, že si z celého vypočutia urobil "šou-klub". "Pán Radačovský, ste suverénne najhoršou politickou nomináciou v histórii slovenskej diplomacie. Neexistuje vesmír, v ktorom Progresívne Slovensko dvihne za vás hlas," naložil Radačovskému ešte Valášek.