Slovákovej sexi outfit: FOTO Uff, to chcelo odvahu!

PRAHA - Nela Slováková opäť potvrdila, že patrí medzi najodvážnejšie ženy českého šoubiznisu. Na módne podujatie dorazila v šatách, ktoré na prvý pohľad pôsobili elegantne, no pri pohľade zozadu odhalili rafinovaný detail.
Nela Slováková dorazila na prestížne spoločenské podujatie v sprievode svojho partnera Radka Rouchala a opäť potvrdila, že patrí medzi ženy, ktoré sa neboja experimentovať. Už pri príchode bolo jasné, že jej outfit bude jednou z hlavných tém večera. Na akcii známej módnej značky totiž predviedla model, ktorý okamžite upútal pozornosť hostí i fotografov. Nela je dlhodobo známa svojím výrazným módnym rukopisom.
Pri výbere spoločenských modelov pravidelne siaha po odvážnych strihoch, rafinovaných detailoch a kúskoch, ktoré dokážu vyzdvihnúť ženskú siluetu. Ani tentoraz nesklamala. Zvolené šaty dokonale kopírovali jej postavu a zaradili sa medzi najkomentovanejšie outfity večera. Na prvý pohľad pôsobili šaty elegantne a pomerne nenápadne. Išlo o priliehavý model v jemnom béžovo-krémovom odtieni bez ramienok, ktorý zvýrazňoval ženské krivky a pôsobil veľmi sofistikovane.
Predná časť šiat sa niesla v duchu minimalistickej elegancie – čisté línie, jednoduchý strih a absencia výrazných ozdôb vytvárali dojem nadčasového večerného modelu. Skutočné prekvapenie však prišlo pri pohľade zozadu. Práve zadná časť šiat bola dominantným prvkom celého outfitu. Pozornosť pútalo najmä výrazné korzetové šnúrovanie, ktoré sa tiahlo od hornej časti chrbta až takmer ku kolenám. Kovové očká v kombinácii s precízne vedenými šnúrkami vytvárali efekt dramaticky odhaleného chrbta a bokov.
Tento detail dodával modelu mimoriadne zvodný, odvážny a zároveň luxusný charakter. Vďaka premyslenému dizajnu šaty pôsobili provokatívne, no stále si zachovávali istú dávku elegancie. Celkový vzhľad ešte umocňoval vysoký rozparok umiestnený v zadnej časti šiat, ktorý opticky predlžoval nohy a dodával modelu ľahkosť pri chôdzi. Outfit dopĺňali elegantné lodičky v telovom odtieni, ktoré nenarúšali celkovú harmóniu stylingu, ale naopak nechali vyniknúť samotné šaty. Uhladený účes s vlasmi upravenými tak, aby odhalili chrbát, bol ďalším premysleným prvkom, ktorý podporil efekt výrazného šnúrovania.