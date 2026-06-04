KDH žiada mimoriadny výbor, chce prepočet stavby prešovskej nemocnice

BRATISLAVA - Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho parlamentného výboru v súvislosti s výstavbou prešovskej nemocnice. Chce, aby sa uskutočnil v Prešove za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Hnutie chce s ministrom prepočítať rozmery stavby. Kaliňáka rovnako žiada, aby vyvrátil kritické tvrdenia zo strany opozície v súvislosti s výstavbou nemocnice. Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH Peter Stachura a František Majerský o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
KDH vyčíta Kaliňákovi, že vo vyjadreniach v súvislosti s nemocnicou zavádza. „Počíta, že táto nemocnica má okolo 200.000 štvorcových metrov. Ale my sme si pozreli projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a tam táto nemocnica má 155.000 štvorcových metrov,“ podotkol Stachura. Poukázal tiež na to, že v súvislosti s problémami pri výstavbe sa nemocnica predraží.
Zároveň podotkol, že nie je známe, koľko stála výstavba podzemnej časti nemocnice. Namiesto pôvodne plánovaných zhruba 360 miliónov eur by mala byť podľa KDH finálna cena výstavby asi 627 miliónov eur. „Toto by mala byť predpokladaná cena za to, aby sa postavila celá nemocnica, okrem, samozrejme, vybavenia,“ skonštatoval Stachura s tým, že v prepočte ide o asi 4000 eur na štvorcový meter, čo je takmer stonásobne viac, ako napríklad v prípade výstavby nemocnice v Banskej Bystrici. „Tá cena je predražená, tá cena sa bude ešte zvyšovať,“ upozornil poslanec.
Majerský poznamenal, že za financie, o ktoré sa výstavba prešovskej nemocnice navýši, mohli byť na Slovensku postavené dve okresné nemocnice. „Budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor, ktorý chceme, aby bol v Prešove. (...) Kľudne si poďme zobrať metre a poďme si prepočítať celú stavbu. (...) Chceme, aby nám pán minister Kaliňák vyvrátil, že sa v tejto veci mýlime,“ informoval poslanec.
Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. V pondelok (1. 6.) napríklad vyhlásil, že náklady na stavbu sú naďalej pod úrovňou trhových cien. Deklaroval pripravenosť realizovať pravidelné stretnutia s novinármi a poslancami parlamentu zamerané na priebeh prác. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.