A je to vonku! Známy český spevák schudol pomocou Ozempicu, čo to ale urobilo s jeho telom?!

PRAHA - Český spevák, skladateľ a textár Xindl X, vlastným menom Ondřej Ládek, otvorene prehovoril o problémoch s nadváhou, ktoré ho trápili dlhé roky. Napriek množstvu diét, očistných kúr a drastických pokusov o chudnutie sa mu nedarilo dosiahnuť trvalé výsledky. Zlom prišiel až v momente, keď sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc a začal používať populárne injekcie na chudnutie Ozempic.
„Mám pocit, že posledné roky trávim viac času chudnutím ako písaním pesničiek,“ priznal hudobník s nadhľadom v rozhovore pre reláciu eXtra Host. Skúšal prakticky všetko – od rôznych módnych diét až po extrémne stravovacie režimy.
„Človek si ani nevšimne ako a zrazu zistí, že sa prejedol do podoby, v ktorej nechce byť. Potom skúša jednu diétu za druhou a hľadá zaručený recept na schudnutie,“ opísal svoje skúsenosti.
Počas pandémie covidu sa mu síce podarilo výrazne schudnúť, no stálo ho to obrovské úsilie. Denne prechádzal 15 až 20 kilometrov a dôsledne kontroloval príjem kalórií. Výsledky sa dostavili, no po návrate k bežnému pracovnému tempu sa kilogramy začali vracať.
„Priberá sa oveľa rýchlejšie, ako sa chudne. Keď človek nemá čas na šport a prestane si tak strážiť jedálniček, váha ide opäť hore,“ priznal. Podľa speváka zároveň nie je jednoduché udržať si zdravý režim ani kvôli jeho profesii. Na festivaloch a koncertoch je často odkázaný na občerstvenie, ktoré pripravia organizátori. „Niekedy dostaneme syry, šunku či ovocie, inokedy koláče a rôzne maškrty. To sa s diétou veľmi nekamaráti,“ vysvetlil.
Za roky vyskúšal aj extrémnejšie metódy vrátane diéty založenej takmer výlučne na ryži. Dnes ju označuje za nezmysel. „Fungovala len preto, že človek jedol menej. Zdravé to ale nebolo a dlhodobo sa to nedalo vydržať,“ povedal.
Zlom priniesol Ozempic
Po viacerých neúspešných pokusoch sa rozhodol zveriť do rúk odborníkov. Práve vtedy sa dostal k liečbe pomocou lieku Ozempic, ktorý sa v posledných rokoch stal fenoménom medzi ľuďmi bojujúcimi s obezitou. Spočiatku bol voči injekciám skeptický. Názor zmenil až po tom, ako si vypočul odborné vysvetlenia lekárov o tom, ako liečba funguje.
„Páčilo sa mi, že obezitu nevnímali ako zlyhanie človeka, ale ako ochorenie, ktoré sa dá liečiť,“ vysvetlil. Zdôrazňuje však, že samotné injekcie nie sú zázračným riešením. Kľúčová zostáva úprava stravy, pohyb a dlhodobá zmena životného štýlu. „Len vďaka injekciám by to nešlo. Musíte pracovať aj na jedálničku a pravidelne sa hýbať,“ upozornil.
Kritiku si nepripúšťa
Používanie Ozempicu stále vyvoláva diskusie a kritiku. Mnohí ľudia sa obávajú vedľajších účinkov alebo toho, že liečbu bude potrebné užívať dlhodobo. Xindl X však tvrdí, že je pripravený na možnosť, že injekcie bude potrebovať aj v budúcnosti. „Ak si ich budem musieť pichať celý život, som s tým zmierený. Na druhej strane nebudem musieť užívať lieky na vysoký tlak, cholesterol a ďalšie zdravotné problémy, ktoré by prišli, keby som neschudol 30 kilogramov,“ uzavrel.