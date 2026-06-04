Mrazivý zážitok Jara Bekra: Prosil zosnulú mamu o znamenie... O pár minút prišiel šok!

BRATISLAVA – Presne rok po smrti svojej milovanej mamy prežíval choreograf a manžel herečky Moniky Hilmerovej Jaro Bekr mimoriadne emotívny deň. Navštívil miesto, kde vyrastal, zapálil sviečku a v tichosti spomínal. Netušil však, že krátko nato zažije moment, z ktorého mu doslova naskočili zimomriavky.
Bekr sa na sociálnej sieti podelil o osobný moment, ktorý sa odohral počas prvého výročia odchodu jeho mamy. Ako priznal, celý deň sa niesol v znamení spomienok, emócií a návratov do minulosti. „Rád chodím na miesto, kde mama vyrastala, kde som vyrastal aj ja. Je tam kľud,“ napísal.
Počas návštevy zapálil sviečku, zaspomínal si na spoločné chvíle a vyslovil prosbu, ktorú by v podobnej situácii pochopili mnohí. Svoju zosnulú mamu požiadal, aby mu dala znamenie, ak ho nejakým spôsobom stále vníma. A práve vtedy prišlo niečo, čo nečakal.
Približne o polhodinu neskôr odchádzal z jednej z predajní v bratislavskej Petržalke, keď mu z úplne nových okuliarov nečakane vypadlo sklíčko. To sa následne rozbilo na niekoľko kusov. Fotografiu poškodeného skla zverejnil aj na sociálnej sieti.
Celú situáciu však zobral s humorom, ktorý je mu vlastný. „Mami, dík, ale mal som na mysli nejaké lacnejšie znamenie. Napríklad blesk by kľudne stačil,“ zavtipkoval. Bolo to naozaj znamenie od mamy, alebo len neuveriteľná zhoda okolností?
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