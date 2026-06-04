Telefonát, ktorý ju vyšiel poriadne draho: Pri investícii s kryptomenou sa nechala podviesť 86-ročná seniorka

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I vyšetrujú trestný čin podvodu, ktorý prišla v stredu (3. 6.) nahlásiť na jedno z oddelení poškodená 86-ročná seniorka. Tá sa nechala podviesť pri investícii s kryptomenou. Vo štvrtok o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
Oznam poškodenej podľa slov polície sa začal informáciou o jej telefonickom kontaktovaní s cieľom investície do kryptomeny neznámym páchateľom. „Navigáciou na stiahnutie aplikácie do mobilu a vylákaním údajov mal získať podvodník všetky potrebné informácie o nej, ako aj prístupové kódy k internetbankingu, cez ktorý mal vykonať niekoľko neoprávnených platieb v celkovej výške 3197 eur,“ uviedla bratislavská krajská polícia.
Polícia preto opätovne upozorňuje občanov, aby boli obozretní a za žiadnych okolností neposkytovali žiadne údaje z platobnej karty.
Ďalej upozorňuje občanov, aby, keď ich kontaktovala spoločnosť, fyzická osoba, ktorú nepoznajú, prípadne poznajú, ale nemajú z toho dobrý pocit a majú pochybnosti, volali známym a kontaktovali políciu na čísle 158, keďže môže ísť o podvod. Občania by mali podľa polície byť obozretní a nedôverovať neznámym osobám, ktoré ich telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú a tlačia do úkonov, ktoré nie sú v poriadku. Pri podozrivých volaniach majú ľudia okamžite prerušiť hovor.