AKTUÁLNE Horor v Česku: Pri dome našli DETSKÚ RUČIČKU a zakrvavenú tašku! Na mieste je kriminálka

KYNŠPERK NAD OHŘÍ - Českom otriasa mimoriadne brutálny prípad. Pri jednom z domov v Kynšperku nad Ohří bola nájdená detská ručička a igelitová taška s rozsiahlymi krvnými stopami.
K hroznému nálezu došlo v stredu večer. Informuje o tom web krimi-plzen.cz. Podľa ich informácií išlo o ruku zrejme mladšieho dieťaťa oddelenú v ramennom kĺbe.
Prípad si okamžite prevzali krajskí kriminalisti, v súčasnosti na mieste prebieha rozsiahla policajná akcia. Desiatky policajtov prehľadávajú veľkú časť obce a zameriavajú sa na krovia, smetné nádoby a ďalšie podobné miesta. "Prišli sem o pol desiatej a začali vysypávať a prehľadávať smetiaky. Vôbec nám nepovedali, čo sa deje," popísala pre web miestna obyvateľka.
Hovorca polície uviedol, že policajti na mieste vykonávajú prvotné úkony, ale môžeme sa domnievať, že pátrajú po zvyšku tela dieťaťa.