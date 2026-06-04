MIMORIADNE Pád vrtuľníka smerujúceho z Maďarska do Poľska! Hlásia obeť, záchranári našli trosky

VARŠAVA - V Poľsku sa zrútil malý vrtuľník, jeho pilot neprežil, informovali dnes poľské médiá. Pátranie po vrtuľníku Robinson začalo už v noci po strate spojenia, keď lietadlo zmizlo z radarov. Vrak a telo sa potom podarilo nájsť v Beskydoch na juhu Poľska, uviedla televízia TVN 24. Príčiny nehody zostávajú nejasné.
"Pred ôsmou hodinou boli nájdené trosky vrtuľníka a jedno telo na úpätí hory Lubogoszcz v Beskydoch," uviedla policajná hovorkyňa Katarzyna Cislová. Polícia informovala štátnu komisiu vyšetrujúcu letecké nehody a prokuratúru a zaistila miesto katastrofy.
Po vrtuľníku, ktorý sa podľa neoficiálnych informácií vracal do Poľska z Maďarska, pátrala stovka ľudí, vrátane policajtov, hasičov, záchranárov a špecializovaných pátracích skupín. V pohotovosti bol aj policajný vrtuľník, no v oblasti bola hustá hmla.