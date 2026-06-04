Iránsky vodca varuje pred rozvratom krajiny: Nepriatelia vraj chcú rozdeliť spoločnosť zvnútra

TEHERÁN - Iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí v dnes zverejnenom liste varuje pred štiepením iránskej spoločnosti, o ktoré sa podľa neho usilujú vonkajší nepriatelia krajiny. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že iránsky teokratický režim vidí zahraničné zasahovanie napríklad v protivládnych protestoch.
Chameneí, ktorý sa do vedenia krajiny dostal po zabití svojho otca pri izraelských a amerických úderoch na konci februára, komunikuje iba písomne a o jeho zdravotnom stave panujú dohady.
V liste podľa Reuters uviedol, že po porážke, ktorú utrpeli na bojisku, sa nepriatelia Iránu budú snažiť „vytvoriť vnútorné rozpory“ v iránskej spoločnosti. Chameneí tiež varoval, že akcie vedúce „k pesimizmu a frustrácii“ bude možné považovať za spoluprácu s nepriateľom, čo iránska justícia zvyčajne tvrdo trestá. Napríklad za spoluprácu s Izraelom iránske súdy opakovane udeľujú tresty smrti.
Vonkajšou organizáciou a zásahmi režim ajatolláhov zvyčajne vysvetľuje masové protesty, ktorým v posledných rokoch čelil. Stalo sa tak naposledy napríklad pri rozsiahlych protestoch proti vláde a zlej ekonomickej situácii v januári.
Vojna medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom sa začala 28. februára. Pri prvých úderoch na Teherán zahynul okrem iného vtedajší najvyšší vodca Alí Chameneí, otec súčasného vodcu teokratického režimu. Konflikt viedol k zablokovaniu Hormuzského prielivu. Hoci od 6. apríla platí prímerie, Spojené štáty občas podnikajú údery na Irán a Teherán útočí na susedné krajiny. Rokovania o ukončení bojov, sprostredkované Pakistanom, sa zatiaľ výraznejšie neposunuli.