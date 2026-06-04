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Albánskom otriasajú protesty: Zať Donalda Trumpa chce luxusné letovisko, ľudia hovoria o ničení prírody

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)
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TASR

TIRANA - V Albánsku silnejú protesty proti plánom na výstavbu luxusného letoviska, za ktorým je zať amerického prezidenta Jared Kushner. Tisíce ľudí vyšli do ulíc hlavného mesta Tirana aj v stredu - už tretí deň po sebe, informuje portál denníka The Guardian. Odporcovia projektu predtým odmietli ponuku premiéra Ediho Ramu „diskutovať o riešeniach“.

Niektorí z protestujúcich držali v rukách nafukovacie plameniaky, čím poukazovali na svoje obavy, že realizácia projektu napácha škody na životnom prostredí. Protesty sú plánované aj na juhu krajiny, kde sa nedávno začali prípravné práce na výstavbu komplexu v hodnote 1,6 miliardy dolárov (1,38 miliardy eur) v oblasti, ktorá je dlhodobo považovaná za jednu z ekologicky najcitlivejších v celom Stredomorí. „Od začiatku do konca tu chýba akákoľvek transparentnosť,“ uviedol Aleksander Trajce, výkonný riaditeľ poprednej domácej ochranárskej organizácie Ochrana a zachovanie prírodného prostredia v Albánsku (PPNEA).

Albánskom otriasajú protesty: Zať
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

„Nezaznamenali sme žiadne verejné konzultácie ani zverejnenie dokumentácie týkajúcej sa povolení. Naše stanovisko je preto jasné: ak stiahnu buldozéry, odstránia oplotenie a obnovia biotopy do pôvodného stavu, potom môžeme začať diskutovať,“ dodal. Albánsky premiér Edi Rama navrhol v utorok stretnutie s demonštrantmi v snahe prelomiť patovú situáciu. Výstavbu dlhodobo obhajuje ako míľnik na ceste k premene Albánska ako malej balkánskej krajiny na luxusnú dovolenkovú destináciu. „Pokiaľ tu budem ja, neexistuje absolútne žiadna šanca, že by sa táto investícia zastavila,“ vyhlásil predtým Rama.

Albánskom otriasajú protesty: Zať
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

Organizácia PPNEA, ktorá je najstarším environmentálnym združením v Albánsku, začala biť na poplach po tom, čo sa objavili varovania, že regiónu s jedinečnou biodiverzitou a kultúrnym dedičstvom hrozí zničenie. Začiatkom tohto roka Kushnerova manželka Ivanka Trumpová nečakane pricestovala do Albánska s tímom architektov a prezrela si lokalitu určenú na výstavbu, ktorú plánuje investičná spoločnosť Affinity Partners jej manžela. Letovisko má pokryť územie, ktoré zahŕňa nielen neobývaný skalnatý ostrov Sazan – jediný ostrov Albánska –, ale aj mokrade a pobrežné biotopy v okolitom morskom národnom parku.

Albánskom otriasajú protesty: Zať
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

Podľa organizácie BirdLife International patria tieto vody medzi posledné útočiská tuleňa mníšskeho v Stredozemnom mori a celá oblasť poskytuje domov viac ako 200 druhom vtákov, z ktorých mnohé sú ohrozené - vrátane plameniakov a pelikánov kučeravých. Výstavba je naplánovaná aj na úsekoch chránenej pobrežnej krajiny severne od obce Zvernec, medzi lagúnou Narta a morom. „V chránených oblastiach Albánska sme doteraz nič podobné nezažili,“ poznamenal Trajce. „Nie je to len bezprecedentné, sme svedkami úplného kolapsu právneho štátu, kde sa neberie ohľad na spoločnosť, životné prostredie a neexistujú zmluvné povolenia. Jednoducho sem len dorazili buldozéry,“ dodal.

Albánskom otriasajú protesty: Zať
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Hameraldi Agolli)

Obavy sa podľa neho zmenili na verejné pobúrenie v momente, keď robotníci začali okolo areálu neďaleko obce Zvernec vztyčovať plot s betónovým základom a ostnatým drôtom, nasadili na jeho ochranu súkromnú bezpečnostnú službu a ťažká technika začala ničiť duny a stredomorské borovicové lesy, aby uvoľnila cestu pre prístupové komunikácie. „Vtedy sa miestni obyvatelia naozaj nahnevali,“ uviedol. „Ľudia, ktorí tam vlastnia pôdu alebo na nej pracujú, sa k nej zrazu nemohli dostať... Už to presiahlo rámec environmentálneho problému. Je to záležitosť občanov. Je to oveľa väčšie,“ upozornil.

Tento týždeň albánsky osobitný protikorupčný úrad SPAK oznámil, že začal vyšetrovanie kontroverzných legislatívnych zmien týkajúcich sa chránených území, ktoré boli prijaté v roku 2024, píše Guardian. Developeri tvrdia, že budú postupovať zodpovedne. „Naším cieľom zostáva zodpovedný prístup, zlepšovanie životného prostredia, tvorba pracovných miest a budovanie dlhodobej hodnoty pre miestne komunity. Rešpektujeme prebiehajúce verejné a inštitucionálne procesy,“ uviedol Asher Abehsera, predseda spoločnosti Sazan Real Estate Development LLC, ktorá tieto plány pripravuje v spolupráci s Kushnerovou firmou.

Rama, ktorý minulý rok získal štvrtý mandát vďaka sľubu, že Albánsko do roku 2030 privedie do EÚ, a ktorý sa snaží prilákať investície do krajiny patriacej k najchudobnejším v Európe, takisto odmieta, že by výstavba ohrozila nedotknuté pobrežie Albánska. V rozhovore pre denník The Guardian, ktorý sa uskutočnil ešte pred prvotným schválením projektu, Rama tvrdil, že Kushnerov záujem o Albánsko trvá už roky - „keď bol (Donald) Trump ďaleko od toho, aby sa stal americkým prezidentom, a vyzeralo to skôr tak, že má bližšie do väzenia než do Bieleho domu“. „Nesúviselo to s Trumpom, ale s Jaredom ako americkým investorom so skvelým projektom,“ povedal Rama.

Viac o téme: Donald TrumpAlbánskoProtestyJared Kushner
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