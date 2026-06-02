Brutálny zásah polície v azylovom centre: VIDEO Policajt nešetrne hodil tehotnú ženu na zem!

AMSTERDAM - V Holandsku došlo k zásahu v azylovom centre, počas ktorého mal jeden zo zasahujúcich policajtov nešetrne hodiť na zem tehotnú ženu. Zábery sa stali rýchlo virálnymi, holandská polícia priznala, že prípad je predmetom posudzovania.
K zásahu malo prísť ešte 19. mája v azylovom centre v meste Zeist neďaleko Utrechtu. Polícia potvrdila, že zasahovala na základe hlásenia o vyhrážaní a poškodzovaní majetku. V tejto súvislosti bol zadržaný 30-ročný muž zo Zeistu. "Na sociálnych sieťach kolujú zábery zo zatýkania, pri ktorom bola použitá policajná sila. Policajti konali na základe hlásenia o vyhrážkach a vandalizme s použitím noža. V dynamickej situácii chceli konať rýchlo pre bezpečnosť prítomných aj seba samých," uviedla holandská polícia na svojom webe.
Na záberoch zo zásahu, ktoré začali kolovať na sociálnych sieťach, je vidieť ženu, ktorá je zrejme vo vyššom štádiu tehotenstva, ako stojí na chodbe a rozpráva sa s jedným so zasahujúcich policajtov. Vedľa nej je stojí o stenu opretý muž, ktorého polícia zrejme prišla zadržať. Nijako sa fyzicky nebráni a vyzerá to, že spolupracuje. Nie je jasné, o čom sa žena s policajtom zhovára. Zo záberov to vyzerá však tak, že policajt sa ženu snaží jemne odtiahnuť ďalej a ona protestuje. Do toho však v tej chvíli vstúpi ďalší policajt, ktorý má so sebou aj psa - nemeckého ovčiaka. Ten k žene pristúpi už oveľa agresívnejšie, chytí ju za ruku a nešetrne hodí na zem. Žena spadne na chrbát. Na to zeraguje zadržaný muž, ktorý dovtedy stál pri stene - keď vidí, ako žena padá na zem, rozbehne sa za ňou. Následne sa strhne bitka medzi ním a policajtmi.
Z videa nie je jasné, čo situácii predchádzalo, ani čo hovorili počas incidentu policajti a dotknutá žena. "Tieto obrázky zobrazujú časť udalosti z 19. mája. Prirodzene, všetky fakty a okolnosti sa starostlivo skúmajú. Zároveň dôverujeme odbornosti našich kolegov a uvedomujeme si, že robia rozhodnutia pod veľkým tlakom deň čo deň," uviedla polícia.
Primeranosť zásahu je predmetom vyšetrovania. „Hoci, samozrejme, na záberoch bola zachytená iba časť situácie," uviedol pre holandský web Hart van Nederland policajný hovorca. Takéto posúdenie je štandardným postupom, keď policajti použijú silu. Či budú policajti stíhaní, závisí od tohto posúdenia.
Podľa nepotvrdených medializovaných informácií mal zadržaný muž poškodzovať majetok po tom, ako sa dozvedel o smrti člena rodiny v Gaze. Jeho partnerka mala údajne žiadať policajtov, aby mohla v prípade jeho zadržania zostať pri ňom. Zadržaný muž mal byť neskôr prepustený.