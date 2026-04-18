Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...

BRATISLAVA - Laura Vizváryová sa v novom videu vyjadrila k téme starostlivosti o vzhľad a estetických úprav. Otvorene v ňom hovorí aj o svojom postoji k tomu, ako ženy vnímajú tlak na starnutie a vonkajší vzhľad.
Najnovšie sa bývalá partnerka politika Borisa Kollára, Laura Vizváryová, vyjadrila k téme estetických zákrokov a kritike, s ktorou sa podľa jej slov stretávajú ženy na sociálnych sieťach. „Prosím, nepočúvajte ľudí, ktorí vám hovoria, že ak máte botox, je to zle alebo že by ste si ho nemali dávať. Každý má právo rozhodnúť sa sám za seba,“ zaznelo v jej videu.
Blondínka sa otvorene vyjadruje k tomu, že starostlivosť o vzhľad a omladzovacie zákroky sú podľa nej súčasťou každej ženy v určitom veku. Jej výzva je veľmi sugestívna a agitácia priam ukážková: „Dávajte si ten botox, od tridsiatky pravidelne. Potom nebudete v štyridsať trojke vyzerať na päťdesiat päť. Aplikácia pravidelného botoxu je extrémne dôležitá,“ uviedla vo videu. Zároveň dodala, že sa k tejto téme stavia osobne a plánuje sa o svoj vzhľad starať aj v budúcnosti. „Aj ja už budem od tridsiatky chodiť pravidelne na botox, keďže vrásky sa s vekom prirodzene stupňujú,“ povedala mama dvoch malých synov Peťka a Abnera.
Na záver zdôraznila aj svoj pohľad na starostlivosť o seba: „Starať sa o seba nie je hanba. Každý by mal robiť to, v čom sa cíti dobre.“
