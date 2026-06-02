MIMORIADNY ONLINE Putin varuje po útokoch: Kyjev podľa neho otvoril novú a nebezpečnú kapitolu vojny

MOSKVA/KYJEV - Ukrajina so svojimi útokmi na Starobilsk a Heničesk zrejme rozhodla dodať konfliktu s Ruskom nový rozmer, povedal dnes podľa serveru RBK ruský prezident Vladimír Putin na rokovaní k nedávnemu ukrajinskému útoku na Starobilsk. Šéf vyšetrovacieho výboru Alexander Bastrykin na schôdzke podľa štátnej agentúry TASS uviedol, že Ukrajina používa pri útokoch na Rusko drony vyrobené doma aj v krajinách NATO. Situáciu sledujeme online.
7:11 V Kyjeve bolo opäť počuť výbuchy uprostred prebiehajúceho rozsiahleho útoku. Podľa novinárov Kyiv Independent na mieste bolo okolo 7:20 miestneho času v Kyjeve opäť počuť niekoľko výbuchov.
6:44 Ukrajina je schopná zaútočiť na všetky vojenské logistické zásoby Moskvy na okupovaných územiach, keďže medzi januárom a májom tohto roku bolo zasiahnutých 15 ruských ropných rafinérií, vyhlásil 1. júna Volodymyr Zelenskyj.
Kyjev sa útokmi na Starobilsk a Heničesk rozhodol dodať vojne nový rozmer, tvrdí Putin
"Zdá sa, že vedomým páchaním najťažších zločinov proti deťom a dospievajúcim v pedagogickej škole v Starobilsku a teraz v Heničesku, sa kyjevské vedenie rozhodlo otvoriť novú kapitolu v sérii svojich zločinov a dodať konfliktu nový rozmer," povedal Putin, na ktorého rozkaz Rusko na roku 2 ukrajinského územia obsadilo.
Teraz Moskva viní Ukrajinu, že nedávno v Starobilsku v okupovanej Luhanskej oblasti zasiahla internát pedagogickej školy a zahynulo 21 ľudí. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri Starobilsku zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Putin v reakcii nariadil armáde podniknúť odvetu a Rusko v noci na 24. mája podniklo jeden z najrozsiahlejších vzdušných útokov na Kyjev. Nedeľný ukrajinský útok podľa Moskvou dosadených úradov zabil jedno dieťa a ďalších ľudí zranil v meste Heničesk v Rusoch okupovanej časti Chersonskej oblasti.
Súčasťou vojny medzi Ruskom a Ukrajinou sú vzdušné útoky z oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by zámerne útočili na civilistov. Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) pred časom uviedla, že vo vojne prišlo o život prinajmenšom na 15.500 civilistov, vrátane žien a detí, pričom počty obetí budú najskôr vyššie, než sa jej podarilo overiť. Prevažnú väčšinu zabitých či zranených civilistov misie eviduje v oblastiach pod kontrolou ukrajinskej vlády, na ktorú útočí ruská armáda.
Rusko minulý pondelok vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov na opustenie Kyjeva s tým, že ruská armáda začína "systematické údery proti podnikom ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu" a "proti rozhodovacím centrám a veliteľským stanovištiam" v Kyjeve v odvete za u.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred pár dňami uviedol, že podľa spravodajských informácií Moskva pripravuje ďalší masívny úder proti Ukrajine. "Varovanie spravodajských služieb ohľadom ruských úderov zostávajú v platnosti. Môže dôjsť k masívnemu útoku," uviedol vo svojom pravidelnom večernom prejave Zelenskyj.
Bastrykin medzitým na rokovaní s Putinom podľa TASS uviedol, že ukrajinská armáda pri útokoch na Rusko používa najčastejšie drony ukrajinskej výroby, pričom Rusi evidujú aj prípady použitia prieskumných bezpilotných lietadiel zahraničnej výroby. Spomenul pritom podľa TASS stroja vyrobené švajčiarskou alebo austrálskou spoločnosťou. "Na miestach ich dopadov a výbuchov... boli nájdené súčiastky z krajín NATO: USA, Británie, Nemecka, Talianska, Česka, Turecka a pobaltských krajín," cituje TASS šéfa ruského vyšetrovacieho výboru.
Kyjev a Dnipro čelili ruským vzdušným úderom, najmenej osem mŕtvych, tvrdia úrady
Ruský vzdušný úder na ukrajinské mesto Dnipro v noci na dnešok zabil najmenej päť ľudí, ďalších 25 zranil. Podľa agentúr Reuters a AFP to uviedli miestne úrady. Rozsiahlemu vzdušnému úderu čelil v noci aj Kyjev, kde podľa šéfa vojenskej správy Tymura Tkačenka zomreli traja ľudia. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že v Kyjeve údery zranili 51 ľudí. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu, dodal Kličko.
Podľa agentúry AFP nad Kyjevom bolo v posledných hodinách počuť viac výbuchov. Svedkovia agentúry Reuters tiež hovoria o stúpajúcom tmavom dyme v niektorých častiach mesta. "Nepriateľ útočí balistickými raketami," uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. "V Kyjeve je potvrdená smrť troch ľudí," uviedol neskôr Tkačenko. Podľa Klička na niekoľkých miestach v Kyjeve kvôli úderom začalo horieť. Požiare vypukli v najmenej dvoch rezidenčných budovách. Požiare vznikli aj kvôli troskám zničených rakiet.
V Dnipre na východe Ukrajiny ruský úder zasiahol najmenej dve budovy, uviedli podľa agentúry Reuters miestne úrady. Poľsko kvôli ruským úderom na Ukrajinu dnes v noci uviedlo do pohotovosti stíhacie letectvo aj systémy protivzdušnej obrany. Operačné veliteľstvo armády uviedlo, že poľský vzdušný priestor nebol narušený.
Pred týždňom Rusko vyzvalo zahraničný personál vrátane diplomatov na odchod z Kyjeva. Moskva uviedla, že na hlavné ukrajinské mesto chystá rozsiahle údery. Veľké vzdušné útoky na Kyjev Rusko podniklo v nedeľu 24. mája. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež varoval pred rozsiahlym ruským úderom na ukrajinské mestá.