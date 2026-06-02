Tropická búrka Čang-mi paralyzovala Japonsko: Tisíce domácností bez elektriny a stovky zrušených letov

TOKIO - Juhozápadnú časť Japonska zasiahla v utorok silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej deväť ľudí utrpelo zranenia. Píše o tom agentúra AFP.
Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosuvmi pôdy a záplavami, keďže búrka Čang-mi smeruje na sever po tom, čo v pondelok zasiahla ostrov Okinawa. Viac než 17.000 domácností v prefektúre Okinawa a ďalších 30.000 v Kagošime zostali v utorok ráno bez elektriny. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihara zároveň informoval, že v dôsledku Čang-mi utrpelo v Okinawe zranenia najmenej deväť ľudí.
Japonská verejnoprávna televízia NHK uviedla, že zranenia spôsobili lietajúce predmety, ktoré rozvírila búrka. Mnohí ľudia tiež stratili rovnováhu. Kihara tiež upozornil, že verejná doprava v Japonsku a okolitých mestách môže v stredu čeliť výpadkom v dôsledku blížiacej sa búrky.
„Tí z vás, ktorí žijú v oblastiach, ktoré pravdepodobne zasiahne búrka, by mali venovať pozornosť evakuačným odporúčaniam vydávaným miestnymi samosprávami,“ povedal Kihara na tlačovej konferencii. Dve najväčšie japonské letecké spoločnosti All Nippon Airways a Japan Airlines zrušili dovedna 600 letov naplánovaných na pondelok až stredu.