Rozišli sa, no bez seba nevydržia! Kollár a Laura majú byť denne v kontakte: Bolestivá pravda o konci vzťahu

BRATISLAVA - Keď sa prevalilo, že Boris Kollár a Laura Vizváryová už netvoria pár, mnohí čakali definitívny koniec. Realita je však úplne iná! Hoci sa ich partnerská cesta skončila, zo života toho druhého sa odstrihnúť jednoducho nedokázali.
Laura totiž otvorene priznala, že aj po rozchode sú prakticky v každodennom kontakte. A nejde vraj len o ich spoločného syna Abnera. „Zo začiatku to bolo ťažké, musím priznať. Hlavne tá zmena, ktorá prišla, pretože sme boli zvyknutí na každodenný kontakt,“ priznala úprimne. Práve strata spoločnej každodennej rutiny mala byť podľa nej jednou z najťažších vecí po rozchode.
Dvojica si totiž počas rokov vytvorila silné puto, ktoré nezmizlo ani po konci vzťahu. „Snažíme sa stále stretávať najmä kvôli synovi. Sú momenty, kedy si poviete – panebože, niečo sa udialo, komu mám zavolať? Už je to automatické, že Boris. A z druhej strany je to isté,“ prezradila Laura v podcaste Socky s Leou Daniš. Z jej slov je jasné, že medzi nimi stále funguje blízkosť a dôvera, ktorú si budovali celé roky.
O to bolestivejšie však vraj bolo uvedomenie, že ich predstavy o budúcnosti sa úplne rozchádzajú. A práve tu mal byť podľa Laury najväčší problém. „Máme veľmi odlišné predstavy o budúcnosti. Čo je pre mňa smutné a zraňujúce,“ povedala otvorene. Kým Laura túžila po stabilite a pevnom rodinnom zázemí, Boris podľa nej cítil niečo úplne opačné.
Sama priznala, že bývalý predseda parlamentu túžil najmä po slobode. „Boris sa po našom rozchode vyjadril, že sa teší, že bude mať slobodu, že ju chce vo svojom živote a nechce mať žiadnu kotvu. Ja to vnímam úplne opačne,“ dodala. Hoci ich láska sa skončila, zdá sa, že úplný koniec medzi nimi nenastal. Otázkou zostáva, či z ich silného puta ostane už len priateľstvo kvôli synovi, alebo...
