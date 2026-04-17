Kollárova ex Laura: Vyplakáva na Instagrame! Slová o vzťahoch a...nevere!

BRATISLAVA - Laura Vizváryová, bývalá partnerka Borisa Kollára, sa zamyslela nad vzťahmi a tým, ako sa podľa nej mení ich fungovanie. Jej slová pôsobia ako všeobecná reflexia partnerského života. Naznačuje tým vlastnú skúsenosť so známym politikom a multioteckom?
Dvojica Laura Vizváryová a Boris Kollár tvorili pár od roku 2019. Vo februári však ich vzťahu zazvonil umieračik. Blondínka otvorene priznala, že hoci verila v zmenu multiotecka, nestalo sa tak. Najnovšie na svojom profile uverejnila video, v ktorom sa zamýšľa nad dnešnými vzťahmi a tým, ako sa podľa nej mení ich fungovanie.
„Dnes je naozaj ťažké si nájsť partnera na dlhý vzťah a úprimne, sociálne siete tomu vôbec nepomáhajú. Práve naopak, často vzťahy ničia,“ povedala vo videu s tým, že ľudia majú podľa nej neustále nové možnosti a tendenciu porovnávať si partnerov či hľadať lepšie alternatívy.
Vo svojich slovách ďalej naznačila, že pri hádkach ľudia často namiesto riešenia problémov s partnerom volia jednoduchšiu cestu. „Príde hádka a namiesto toho, aby si si sadol so svojím partnerom a otvorene riešil problém, tak si proste klikneš na ďalší profil a zrazu sa ľudia podvádzajú,“ dodala mama dvoch detí - z prvého vzťahu má syna Peťka a s Kollárom synčeka Abnera.
Zároveň pridala aj odkaz najmä mužom: „Hlavne muži, prvé mesiace si budete rozumieť s každým. Všetko je nové, ľahké a bez zodpovednosti. Skutočný vzťah sa nezačína vtedy, keď je to jednoduché. Začína sa vtedy, keď sa rozhodnete zostať, rozprávať sa a riešiť veci spolu.“
Toto vyjadrenie prichádza po rozchode s Kollárom a práve preto sa vynára otázka, či jej najnovšie slová neodrážajú aj vlastnú skúsenosť zo vzťahu s bývalým predsedom Národnej rady SR.
