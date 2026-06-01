Barbora Krajčírová prežíva silné obdobie: Po komplikáciách a operácii ukázala dcérku Chiaru!

BRATISLAVA - Moderátorka Barbora Krajčírová prežíva po narodení dcérky Chiary silné, no aj náročné obdobie. Po komplikáciách po pôrode a následnej operácii sa ozvala so záberom bábätka.
Pred dvomi týždňami sa moderátorka Barbora Krajčírová stala po tretíkrát mamou, no radosť z príchodu dcérky sprevádzali aj vážnejšie momenty. Len niekoľko dní po pôrode dcérky Chiary ju museli náhle hospitalizovať a urgentne operovať. „Manželku museli urgentne opäť hospitalizovať a operovať. Zrazu som ostal pri malej úplne naplno – nočné vstávanie každé dve hodiny, mlieko, prebaľovanie, uspávanie… do toho únava a strach o ženu,“ opísal bolestné chvíle Krajčírovej manžel, ktorý opísal aj detaily „Popravde, ja by som po treťom cisárskom nezvládol ani otvoriť jogurt… a nie ešte operáciu slepého čreva a pruhu. Začínam mať podozrenie, že doma nežijem s človekom, ale s Terminátorom,“ napísal s humorom, no zároveň veľkým rešpektom voči svojej manželke Barbore.
Samotná Barbora sa prihovorila prostredníctvom sociálnej siete: „Tieto posledné dni mi dali zabrať… vďaka môjmu manželovi a celej mojej rodine sme to dúfam zvládli… a nebudem vám hovoriť, aká som rada, že sme doma.“ Po náročných chvíľach sa však moderátorka postupne zotavuje a zdá sa, že si konečne začína užívať pokojné rodinné chvíle. Zároveň zverejnila nežný záber svojej maličkej dcérky, ku ktorej napísala: „Môj vesmírčok.“
