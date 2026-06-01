Nemeckú políciu šokoval 50-ročný Slovák: Ťahač s návesom šoféroval úplne opitý a s príšernými pneumatikami!

MÜHLDORF/BRATISLAVA - Bežná prehliadka a kontrola technického stavu vozidla a jeho súčastí sa u slovenského kamionistu v Nemecku poriadne zvrtla. 50-ročný Slovák má poriadny problém. Pri kontrole dezénu totiž vyvstal oveľa vážnejší problém, ktorý si príslušníci všimli až na základe čuchu.
Bizarný prípad zverejnil zahraničný portál ed-live.de. Všekto sa začalo, keď v sobotu 30. mája približne o 13:30 hodine kontrolovali príslušníci diaľničnej polície z bavorského Mühldorfu na odpočívadle Fürthholz-Süd v smere na Passau 50-ročného Slováka, ktorý viedol ťahač s návesom.
Problém začal pri pneumatikách
Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby nemal pneumatiky v úplne dezolátnom stave. "Pri kontrole zistili, že na jednej pneumatike návesu bola na viacerých miestach viditeľná kostra pneumatiky. Ďalšia pneumatika na návesu už nemala žiadnu hĺbku dezénu. Policajti zakázali pokračovať v jazde a vodič zložil finančnú zábezpeku. Zároveň mu nariadili výmenu pneumatík," píše sa na spomínanom portáli.
Veľké odhalenie
Pneumatiky však boli len špičkou ľadovca v momente, keď sa zahraniční príslušníci polície okolo muža v stredných rokoch pohybovali. V istom momente totiž zacítili povedomý zápach z jeho úst, keď komunikoval.
"U Slováka zaznamenali zápach alkoholu. Dobrovoľne vykonaná dychová skúška preukázala hodnotu výrazne presahujúcu hranicu absolútnej nespôsobilosti viesť motorové vozidlo. Vodičovi preto naďalej zakázali pokračovať v jazde," uviedli zahraničné médiá.