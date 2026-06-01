Slávnu sexicu zradili šaty: Moja, veď ti vidno celý prsník!

LOS ANGELES - Brooks Nader zažila trapas v mori. Počas natáčania ju zradili šaty a odhalila tak pred kamerami celý prsník!
Americká modelka a televízna hviezda Brooks Nader sa opäť postarala o rozruch. Počas podujatia Miami Swim Week 2026, kde spolu so svojimi sestrami natáčala zábery pre reality šou Love Thy Nader, sa ocitla v situácii, ktorú by si väčšina celebrít najradšej odpustila. Sestry najskôr pózovali fotografom na pláži a rozdávali úsmevy na všetky strany.
Neskôr sa presunuli do mora, kde pred kamerami predvádzali uvoľnenú atmosféru a zabávali sa vo vlnách. Práve tam však prišiel nečakaný moment. Silnejší príboj a hravé šantenie vo vode spôsobili, že Brooks na okamih zradili šaty. Kamery zachytili situáciu, pri ktorej sa jej vrchná časť outfitu posunula viac, než by si želala, a odhalila časť jej prsníka.
Modelka si nepríjemnosť rýchlo uvedomila a oblečenie si upravila, no pozorným objektívom sa tento moment podarilo zachytiť. Napriek menšiemu módnemu faux pas si Brooks zachovala úsmev na tvári a v nakrúcaní pokračovala bez väčších problémov. Zdá sa, že aj počas dokonale pripravených fotení a televíznych produkcií dokáže obyčajná vlna pripraviť prekvapenie, s ktorým nikto nerátal.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%