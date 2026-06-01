Diaľnicu pri Novom Meste nad Váhom čaká dlhá oprava: Toto potrebujete vedieť

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Trenčianska krajská polícia upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri križovatke Nové Mesto nad Váhom, kde Národná diaľničná spoločnosť realizuje opravu mostných záverov na diaľničnom moste. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, práce budú prebiehať do konca júla.
Počas jednotlivých etáp bude doprava vedená vždy v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku, v prvej a druhej etape v smere z Bratislavy do Žiliny, v tretej a vo štvrtej etape v smere zo Žiliny do Bratislavy. „Zároveň upozorňujeme, že počas prvej etapy prác nebude možný priamy zjazd z D1 od Bratislavy do Nového Mesta nad Váhom. Obchádzka bude vedená smerom na Beckov s možnosťou otočenia na ceste II/515 pri spoločnosti Hella Slovakia Lighting,“ uviedla Klenková.
Zároveň vyzvala motoristov na trpezlivosť a ohľaduplnosť. „S cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ dodala Klenková.