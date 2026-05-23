Slovenská moderátorka pár dní po pôrode: Náhla hospitalizácia... Museli ju urgentne operovať!

RUŽINOV - Radosť z príchodu tretieho dieťatka vystriedli dramatické chvíle. Moderátorka Barbora Krajčírová po pôrode skončila nečakane v nemocnici a musela podstúpiť urgentnú operáciu.
V polovici mája sa slovenská moderátorka Barbora Krajčírová podelila o radostnú novinku – už po tretíkrát sa z nej stala mama. Porodila dcérku Chiaru. No chvíle šťastia vystriedali obavy a strach. Barboru museli náhle hospitalizovať a urgentne operovať. Hrozné chvíle opísal jej manžel na sociálnej sieti.
„13.5. sa nám narodilo tretie dieťa. Jeden z najsilnejších momentov môjho života. Mal som možnosť byť s manželkou a malou od prvých chvíľ... Doteraz som si úprimne myslel, že pomoc pri deťoch znamená podať vodu, podržať dieťa alebo niečo vybaviť. Až teraz som však na vlastnej koži zistil, čo všetko ženy a mamy reálne zvládajú každý jeden deň," začal v úvode nenápadne.
Barbora Krajčírová je trojnásobnou mamou: Porodila dievčatko! POZRITE, aké meno mu vybrala...
„Po pár dňoch doma prišla ďalšia skúška. Manželku museli urgentne opäť hospitalizovať a operovať. Zrazu som ostal pri malej úplne naplno – nočné vstávanie každé dve hodiny, mlieko, prebaľovanie, uspávanie… do toho únava a strach o ženu," pokračoval s bolestivými slovami. „Práve vtedy mi došlo, aké neskutočne silné sú ženy. Koľko bolesti, vyčerpania a tlaku dokážu zvládnuť, pričom stále fungujú pre svoje deti. Úprimne, boli chvíle, keď som mal dosť… a o to väčší rešpekt dnes mám ku každej jednej mame," vzdal rešpekt všetkým mamám.
Aj samotná Barbora sa ozvala: „Tieto posledné dni mi dali zabrať… vďaka môjmu manželovi a celej mojej rodine sme to dúfam zvládli… a nebudem vám hovoriť, aká som rada, že sme doma." Moderátorke prajeme skoré zotavenie a veľa zdravia.