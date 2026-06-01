Šok na ceste: Radar zameral babičku s chodítkom! Mala prekročiť povolenú rýchlosť

BERLÍN - Nemeckí policajti sa pri kontrole rýchlosti nestačili čudovať. Snímka z radaru vytvorila optický klam, podľa ktorého to vyzeralo, že rekordnú rýchlosť dosiahla seniorka s chodítkom. Fotografia sa okamžite stala hitom internetu.
Policajti v Nemecku riešili bežné meranie rýchlosti, no jeden záber z radaru sa postaral o nečakanú zábavu. Fotografia, ktorá vznikla úplnou náhodou, vyvolala na sociálnych sieťach vlnu reakcií a pobavila aj samotných strážcov zákona.
Hlavnou hviezdou totiž nebolo auto, ktoré prekročilo povolenú rýchlosť, ale staršia žena s chodítkom.
Vyzeralo to, akoby letela po ceste
Začiatkom mája kontrolovala polícia premávku v meste Euskirchen. V úseku platilo obmedzenie na 30 kilometrov za hodinu, no jedno z prechádzajúcich áut radar zaznamenal pri rýchlosti 42 kilometrov za hodinu.
Práve v okamihu, keď zariadenie vytváralo fotografiu priestupku, vošla do záberu seniorka s chodítkom.
Výsledok bol natoľko komický, že si ho policajti nemohli nechať pre seba. Na fotografii totiž vznikol dojem, že práve staršia žena sa rúti ulicou nepovolenou rýchlosťou a nie vozidlo v pozadí.
„Absolútnou legendou dňa bola jednoznačne dáma so štyrmi kolesami, nákupnou taškou a neuveriteľným pokojom,“ zavtipkovali policajti pri zverejnení snímky na sociálnych sieťach.
Mohla vraj súperiť aj s Usainom Boltom
Strážcovia zákona pokračovali v humornom komentovaní celej situácie. Podľa nich fotografia na prvý pohľad pôsobila tak, akoby seniorka práve vytvorila nový rekord v jazde s chodítkom alebo sa pripravovala na šprintérsky súboj s legendárnym atlétom Usainom Boltom.
Ďalší detail ich pobavil ešte viac.
„Kým väčšina ľudí na radarových fotografiách vyzerá vystrašene alebo prekvapene, ona kráčala úplne pokojne ďalej. Akoby bolo fotografovanie radarom bežnou súčasťou jej dňa,“ uviedli policajti.
Vodič môže hovoriť o šťastí
Kuriózna náhoda mala ešte jeden nečakaný dôsledok.
Telo seniorky totiž zakrylo časť záberu vrátane evidenčného čísla vozidla, ktoré prekročilo povolenú rýchlosť. Vodič tak môže hovoriť o mimoriadnom šťastí, pretože identifikácia auta sa výrazne skomplikovala.
Napriek úsmevnej situácii polícia pripomenula, že prekračovanie rýchlosti nepovažuje za banalitu.
Za obmedzeniami je bezpečnosť
Policajti upozorňujú, že zóny s limitom 30 kilometrov za hodinu nevznikli náhodou. Najčastejšie ide o oblasti v blízkosti škôl, škôlok alebo obytných štvrtí, kde sa pohybujú deti a chodci.
Aj relatívne malé prekročenie povolenej rýchlosti môže podľa odborníkov výrazne predĺžiť brzdnú dráhu a zvýšiť riziko vážnej nehody.
„Prosíme vodičov, aby dodržiavali stanovené rýchlostné limity,“ odkázala polícia.
V tomto prípade sa síce meranie rýchlosti skončilo úsmevom, no policajti pripomínajú, že podobné situácie nemusia mať vždy taký šťastný a zábavný koniec.