Po veľkolepej oslave s Bagárovou prišla komorná párty s otcom: Wau... ale TEN darček stojí za to!

PRAHA - Po rozprávkovej oslave, ktorú svojej dcére Rumii pripravila speváčka Monika Bagárová, prišlo na rad aj narodeninové stretnutie s otcom Makhmudom Muradovom. Hoci tentoraz išlo o komornejšiu oslavu v kruhu najbližších, dcéra rozhodne neobišla naprázdno. Práve naopak – dostala darček, z ktorého by sa potešilo nejedno dieťa.
Dcéra českej speváčky Moniky Bagárovej a zápasníka MMA Makhmuda Muradova, Rumia oslávila svoje šieste narodeniny. Po veľkolepej oslave, ktorú jej usporiadala jej mama, prišla na rad aj oslava s otcom. Hoci išlo o komornejšie stretnutie, nechýbala narodeninová torta ani veselá výzdoba v ružových a fialových odtieňoch, ktorá dotvorila slávnostnú atmosféru.
K fotografiám Muradov napísal aj dojímavý odkaz: „Všetko najlepšie, moja princezná,“ čím dcére verejne poprial k jej 6. narodeninám. Okrem priania ju však potešil aj poriadne veľkým darčekom. Rumia dostala ružové elektrické autíčko v štýle luxusného Lamborghini, z ktorého mala obrovskú radosť.
Na oslave nechýbala ani Muradova snúbenica Sabina Karásková, ktorú požiadal o ruku už pred približne rokom. Sabina tak bola súčasťou rodinného momentu, ktorý sa niesol v pokojnej a priateľskej atmosfére. Rumia si tak užila narodeniny nielen vo veľkom štýle s mamou Monikou, ale aj v komornejšej, no o to osobnejšej podobe s otcom a jeho snúbenicou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%