Drzosť, aká nemá obdoby: Profesionálny vodič jazdil sfetovaný, po tretej kontrole mu policajti rovno zobrali auto

HODONÍN – S netradičnou tvrdohlavosťou a neuveriteľnou drzosťou sa stretli policajti v českom Hodoníne. Len 43-ročný muž, ktorý sa navyše hrdil tým, že je profesionálny vodič, dokázal počas niekoľkých dní trikrát po sebe zlyhať pri policajnej kontrole. Zakaždým mal pozitívny test na drogy, zakaždým odmietol odber krvi a policajtom tvrdil, že za všetko môžu energetické nápoje. Pri tretej kontrole už mužom zákona definitívne došla trpezlivosť.
O bizarnom prípade nenapraviteľného hriešnika oficiálne informoval hovorca Polície ČR Petr Vala. Celý kolotoč kontrol a výhovoriek pritom netrval ani mesiac. Prvýkrát muža zastavila policajná hliadka v noci v prvej polovici mája priamo v Hodoníne kvôli podozrivému správaniu na ceste. Orientáčný test na omamné a psychotropné látky vyšiel okamžite pozitívne. Vodič sa však začal dušovať, že ako profesionál by drogy nevzal a pozitívny výsledok zvalil na vypité energetické nápoje.
Lekárske vyšetrenie s odberom biologického materiálu bezdôvodne odmietol. Policajti mu preto na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O niekoľko dní neskôr na seba šofér upozornil opäť. Dopravní policajti ho zastavili kúsok od Hodonína kvôli úplne banálnemu priestupku. Následná lustrácia však ukázala, že muž za volantom nemá čo robiť, keďže vodičák mu už bol odobratý.
Scenár sa opakoval – test na drogy bol opäť pozitívny, muž sa výsledku nesmierne divil, no lekára a odber krvi znova rázne odmietol. Presne po týždni od druhej kontroly ho v meste zastavili hodonínski mestskí policajti po tom, čo spáchal ďalší dopravný priestupok. Keďže zistili problém s jeho vodičským oprávnením, na miesto privolali štátnu políciu. Prichádzajúci policajti muža spoznali už z diaľky.
Tretí test na drogy priniesol rovnaký výsledok, rovnako ako mužovo tretie odmietnutie lekárskeho vyšetrenia. V tomto momente už policajti nenechali nič na náhodu, na miesto privolali odťahovú službu a drzému vodičovi auto rovno zaistili a nechali odtiahnuť.
„Vodič sa bude zo svojho konania zodpovedať v správnom konaní, kde mu okrem mastnej pokuty až do výšky 75-tisíc českých korún (v prepočte cca 3 000 eur) hrozí aj trojročný zákaz činnosti,“ uviedla k prípadu česká polícia.