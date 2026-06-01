Dráma letu na Malorku: Tínedžer urobil cez telefón počas letu osudovú chybu! Pilot musel okamžite konať

NEWARK - Cestujúci sa tešili na dovolenku pri mori, no ich let sa skončil skôr, než sa poriadne začal. Dôvodom bol názov jedného Bluetooth zariadenia, ktorý vyvolal bezpečnostný alarm a prinútil posádku vrátiť sa na letisko.
To, čo malo byť pokojnou cestou za slnkom a plážami Malorky, sa pre viac než stovku cestujúcich zmenilo na niekoľkohodinovú komplikáciu. Lietadlo spoločnosti United Airlines smerujúce zo Spojených štátov do Španielska sa muselo krátko po štarte otočiť a vrátiť späť na letisko.
Za celým incidentom pritom nestála technická porucha ani skutočná bezpečnostná hrozba, ale neuvážený žart 16-ročného pasažiera.
Nečakaný pokyn počas letu
Boeing spoločnosti United Airlines odštartoval v sobotu večer z letiska v Newarku v americkom štáte New Jersey. Cieľom bola Palma de Mallorca, jedno z najobľúbenejších dovolenkových miest v Stredomorí.
Približne po hodine a pol letu však posádka dostala mimoriadny pokyn. Letuška následne vyzvala všetkých cestujúcich, aby okamžite vypli Bluetooth pripojenia na svojich zariadeniach.
Podľa portálu Airlive prišla požiadavka priamo z operačného centra spoločnosti v Chicagu. Tam totiž zaznamenali aktivitu, ktorú vyhodnotili ako potenciálne bezpečnostné riziko.
Názov zariadenia vyvolal bombový poplach
Väčšina pasažierov výzvu rešpektovala. Niekoľko zariadení však zostalo aktívnych aj po opakovaných upozorneniach.
Práve medzi nimi sa nachádzal Bluetooth reproduktor s názvom „Bomb“ (Bomba).
Keďže pracovníci leteckej spoločnosti nevedeli okamžite určiť pôvod zariadenia ani overiť, či nejde o skutočnú hrozbu, situáciu začali brať ako potenciálne bezpečnostné riziko.
Piloti sa preto rozhodli let prerušiť. Posádka zároveň vyslala núdzový signál Squawk 7700, ktorý sa v leteckej doprave používa pri všeobecných mimoriadnych udalostiach.
Za všetkým bol tínedžerský „vtip“
Po návrate lietadla na letisko nasledovala rozsiahla bezpečnostná kontrola.
Vyšetrovanie napokon ukázalo, že poplach spôsobil iba 16-ročný chlapec. Ten si svoj Bluetooth reproduktor zo žartu pomenoval slovom „Bomb“.
Práve tento názov sa objavil medzi dostupnými zariadeniami a vyvolal podozrenie, že na palube môže byť výbušnina.
Na letisku následne zasahovali početné bezpečnostné zložky, ktoré identifikovali mladíka ako pôvodcu celého incidentu.
Desaťhodinové meškanie
Po dôkladnej kontrole lietadla a opakovanom preverení všetkých cestujúcich dostal stroj povolenie na ďalší let.
Do Palma de Mallorca však odletel až približne o desať hodín neskôr, než bolo pôvodne plánované.
Zatiaľ nie je známe, či sa 16-ročný pasažier po incidente mohol vrátiť na palubu a pokračovať v ceste. Úrady zároveň neinformovali ani o tom, či mu budú hroziť právne následky.
Prípad však opäť ukázal, že aj zdanlivo nevinný žart môže v leteckej doprave spustiť bezpečnostné procedúry, ktoré stoja aerolinky aj cestujúcich veľa času a peňazí.