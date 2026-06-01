Poľskom sa prehnalo tornádo! FOTO hotovej spúšte: Vietor odnášal strechy a lámal stromy

VARŠAVA - Poľskom sa prehnalo cez víkend tornádo, poškodilo takmer dve desiatky domov a zanechalo po sebe spúšť.
Tornádo sa vyskytlo v sobotu v oblasti obce Balcarzowice v okrese Strzelce. Podľa poľského hydrometeorologického ústavu (IMGW) povaha škôd naznačuje, že mohlo ísť o tornádo o sile 1,5 až 2 na škále rozšírenej Fujitovej stupnice. To zodpovedá rýchlostiam vetra okolo 200 km/h.
Vietor odnášal strechy a lámal stromy, podľa medialzovaných informácií mal poškodiť takmer dve desiatky domov. Našťastie si výčiny počasia nevyžiadali žiadne obete.
Za zmienku stojí skutočnosť, že v rovnakej oblasti sa vyskytlo tornádo aj v auguste 2008. Bolo dokonca ešte silnejšie, ako to terajšie, malo intenzitu IF3. Zničených alebo poškodených bolo približne 150 budov. Dodnes sa jedná o najsilnejšie potvrdené tornádo v Poľsku v 21. storočí.