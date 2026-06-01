Rumunsko po incidente s ruským dronom: Bukurešť žiada mimoriadne zasadnutie BR OSN!

BUKUREŠŤ - Na žiadosť Bukurešti sa v pondelok o 15.00 newyorského času (21.00 h SELČ) uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je minulotýždňový zásah obytnej budovy v rumunskom meste Galati ruským dronom. Informovala o tom agentúra Agerpres.
Rumunsko požiadalo o zasadnutie BR OSN na základe článkov Charty OSN, ktoré upravujú úlohu rady v situáciách ohrozujúcich zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, oznámil rumunský veľvyslanec pri OSN Cornel Feruta. Krajina v tom podľa neho má podporu spojencov aj partnerov. Bezpilotný stroj, podľa všetkého z Ruska, narazil v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Dron podľa odborníkov niesol najmenej 30 kilogramov konvenčných výbušnín.
„Vniknutie dronu a jeho výbuch v husto osídlenej oblasti, ktoré viedli k zraneniu rumunských občanov, predstavujú závažné porušenie Charty OSN a medzinárodného práva,“ zdôraznil Feruta. Rumunský prezident Nicušor Dan počas návštevy Galati vyhlásil, že ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana nad mestom Reni, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie.
Ide o prvý prípad, keď bezpilotný stroj zasiahol obytnú budovu na území Rumunska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Rumunsko zaznamenalo desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi počas ruských útokov na ukrajinské prístavy na Dunaji. Bukurešť v reakcii vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducu osobu a avizovala zatvorenie konzulátu.